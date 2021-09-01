Roket yarışması heyecanı Tuz Gölü'nde yaşanacak - Son Dakika

Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali olan TEKNOFEST'21 için geri sayım devam ederken TÜBİTAK SAGE ve ROKETSAN ortaklığında gerçekleştirilen Roket Yarışması'nın atışları 1 – 12 Eylül tarihleri arasında Aksaray Tuz Gölü'nde gerçekleştirilecek.

Havacılık, uzay ve teknoloji konularında toplumda farkındalık oluşturmak, bu alanlara ilgisi olan gençleri desteklemek, gençleri geleceğin teknolojileri üzerinde araştırma yapmaya özendirmek ve profesyonel tasarım süreçlerine aşina olmalarını sağlamak amacıyla; Lise (5 bin feet), orta irtifa (10 bin feet), yüksek irtifa (20 bin feet) ve zorlu görev (Kademeli Roket) kategorisi olmak üzere 4 farklı kategoride düzenlenen Roket Yarışması'nda aylarca tasarım ve üretim süreçleri yürütülmüş roketler gökyüzüne fırlatılacak.

Lise, ön lisans, lisans, yüksek lisans, doktora öğrencileri ile mezunların da katılabildiği yarışmada, katılımcılara farklı disiplinlerde bilgi ve tecrübeye sahip üyelerle takım halinde tasarım yapma, roket sistemleri ve alt bileşenleri hakkında teknik araştırmalar yapma, karmaşık problemleri aldıkları eğitimler sayesinde birlikte çözme ve teknik raporlama yapabilmeye yönelik kabiliyetler kazandırmak hedefleniyor. Yarışma kapsamında takımların Ön Tasarım Raporu (ÖTR), Kritik Tasarım Raporu (KTR) ve Atış Hazırlık Raporu (AHR) olmak üzere 3 farklı rapor hazırlamaları isteniyor. Bu raporlara göre gerçekleştirilen değerlendirme süreçleri sonunda atış yapmaya hak kazanan 80 takım heyecanla yarışmayı beklerken, atışlar sonrasında dereceye giren takımlar ise TEKNOFEST21'de açıklanacak.

Yetenekli ve teknolojiye meraklı gençlerin sistem mühendisliği vizyonuyla çalıştığı yarışmada dereceye giren takımları toplamda 635 bin TL'lik ödül bekliyor.

TEKNOFEST'21 için heyecan dorukta

Milli Teknoloji Hamlesi vizyonuyla, toplumun tamamında teknoloji ve bilim konusunda farkındalık oluşturmayı ve Türkiye'nin bilim ve mühendislik alanlarında yetişmiş insan kaynağını artırmayı amaç edinen TEKNOFEST için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. 21 – 26 Eylül tarihleri arasında İstanbul'da gerçekleştirilecek olan Festival'e bu yıl büyük ilgi olması bekleniyor.