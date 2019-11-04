Mühimmat olay yerinde Patlayıcı Madde İmha Timi'nce (PAMİT) kontrollü olarak imha edildi.

Yapılan araştırma sonucunda Yazlıca (Herekol) Dağı kuzeyindeki Cemikari Yaylası bölgesinde uzaktan komutalı antitank roketatar mühimmatı bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, PKK 'lı teröristlerce Doğan-Kubik köy yolunda el yapımı patlayıcı tuzaklandığı bilgisi üzerine İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince çalışma başlatıldı.

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