Son Dakika Haberleri: Roketatar mühimmatı bulundu
Son Dakika Güncel Roketatar mühimmatı bulundu

Roketatar mühimmatı bulundu

6 saat önce

Siirt'in Pervari ilçesinde uzaktan komutalı antitank roketatar fişeği ele geçirildi.

Siirt'in Pervari ilçesinde uzaktan komutalı antitank roketatar fişeği ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, PKK'lı teröristlerce Doğan-Kubik köy yolunda el yapımı patlayıcı tuzaklandığı bilgisi üzerine İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince çalışma başlatıldı.

Yapılan araştırma sonucunda Yazlıca (Herekol) Dağı kuzeyindeki Cemikari Yaylası bölgesinde uzaktan komutalı antitank roketatar mühimmatı bulundu.

Mühimmat olay yerinde Patlayıcı Madde İmha Timi'nce (PAMİT) kontrollü olarak imha edildi.

Roketatar mühimmatı bulundu

Pervari, Siirt, PKK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 11:09 Kaynak: AA
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