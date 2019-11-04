Roketatar mühimmatı ve patlayıcı ele geçirildi

Van'ın Başkale ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 47 antitank roketatar mühimmatı, 90 el bombası ve 7 bin 546 fişek ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmaları sürüyor.

Bu kapsamda, teröristlerin kullandığı sığınak ve malzeme depolarının tespit edilmesi amacıyla ilçeye bağlı Aydemir Mahallesi Kevçıkan mezrası kırsalında operasyon düzenlendi.

"Kıran- Şehit Uzman Jandarma 4 Kademeli Çavuş Emrah Ceylan" adı verilen operasyonda 47 antitank roketatar mühimmatı, 90 el bombası ve 7 bin 546 fişek ele geçirildi.

Patlayıcı ve mühimmat, olay yerinde imha edildi.