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Son Dakika Güncel Roketatar mühimmatı ve patlayıcı ele geçirildi

Roketatar mühimmatı ve patlayıcı ele geçirildi

6 saat önce

Van'ın Başkale ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 47 antitank roketatar mühimmatı, 90 el bombası ve 7 bin 546 fişek ele geçirildi.

Van'ın Başkale ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 47 antitank roketatar mühimmatı, 90 el bombası ve 7 bin 546 fişek ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmaları sürüyor.

Bu kapsamda, teröristlerin kullandığı sığınak ve malzeme depolarının tespit edilmesi amacıyla ilçeye bağlı Aydemir Mahallesi Kevçıkan mezrası kırsalında operasyon düzenlendi.

"Kıran- Şehit Uzman Jandarma 4 Kademeli Çavuş Emrah Ceylan" adı verilen operasyonda 47 antitank roketatar mühimmatı, 90 el bombası ve 7 bin 546 fişek ele geçirildi.

Patlayıcı ve mühimmat, olay yerinde imha edildi.

Roketatar mühimmatı ve patlayıcı ele geçirildi

PKK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 03:34 Kaynak: AA
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