Son Dakika Haberleri: Roketin düşme anı kamerada
Son Dakika Güncel Roketin düşme anı kamerada

Roketin düşme anı kamerada

30 dakika önce

Suriye'nin Telabyad bölgesinden Akçakale ilçesine atılan roketin kaymakamlık binasının önüne düşme anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Suriye'nin Telabyad bölgesinden Akçakale ilçesine atılan roketin kaymakamlık binasının önüne düşme anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Fırat'ın doğusundaki teröristlere yönelik gerçekleştirilen Barış Pınarı Harekatı'nda görev alan Mehmetçik ve Milli Suriye Ordusu birlikleri sınır ötesinde ilerlemeye devam ederken, terör örgütü de sınır illerdeki sivilleri hedef alıyor. Telabyad'dan atılan roketlerden biri Akçakale İlçe Kaymakamlık binasının önüne düştü. Roketin düştüğü anlar ise güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Roketin düştüğü anlarda kaymakamlık bahçesinden çıkmaya çalışan Cihan Güneş, patlamadan kaçamadı. Yaklaşık 2 yıl önce Şanlıurfa Merkez Vergi Dairesi Müdürlüğü'ne atanan ve 1 yıl önce ise geçici görevlendirme ile Akçakale'de Vergi dairesi Başkanlığı'nda çalışan Gelir Uzman Yardımcısı Cihan Güneş, patlamayla birlikte etrafa saçılan şarapnel parçalarının hedefi oldu. Ağır yaralanan Maliye Memuru Cihan Güneş, tüm müdahalelere rağmen kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Akçakale Devlet Hastanesi morguna kaldırılan Cihan Güneş'in cenazesi, yapılacak otopsi ve defin işlemlerinin ardından ailesine teslim edilecek. Güneş'in cenazesi, yarın düzenlenecek resmi törenin ardından memleketi Manisa'ya uğurlanacak.

KÜÇEK ELİF'İN CENAZESİ ŞANLIURFA'DA

Ceylanpınar ilçesine atılan mühimmatın patlaması sonucu, sokakta oynadığı sırada göğsüne isabet eden şarapnel parçası ile yaralanan ve tedavi gördüğü Ceylanpınar Devlet Hastanesinde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan 11 yaşındaki Elif Terim'in cenazesi Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Küçük Elif'in cenazesi otopsi için Şanlıurda Adli Tıp Kurumu morguna getirildi. Küçük kızın cenazesinin otopsi yapılmasının ardından ailesine teslim edileceği öğrenilirken, cenazenin gece Ceylanpınar Mezarlığı'nda defnedilmesi bekleniyor.

(Sinan Özdemir - Mehmet Dikeç - Siber Kuş/İHA)

Roketin düşme anı kamerada

Kaymakamlık, Akçakale, Telabyad, Suriye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 09:45 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Norveç, Türkiye'ye yeni silah satışını durdurduğunu açıkladı
Yunanistan'dan Barış Pınarı Harekatı ile ilgili skandal çağrı: Son verin Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi'nden Türkiye'ye destek Suriye yönetiminde terör örgütü YPG'ye iş birliği yanıtı: Ülkelerine ihanet edenlerle diyaloğa hazır değiliz

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.10.2019 22:15:38. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Roketin düşme anı kamerada
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]