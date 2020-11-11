Roketlerin düştüğü topraklar fidanla buluştu - Son Dakika

Roketlerin düştüğü topraklar fidanla buluştu

11.11.2020 16:52

- Roketlerin düştüğü topraklar fidanla buluştu Fidanını alan Suriye sınırına koştu Suriye sınırına yüzlerce fidan dikildi Suriye'nin Resulayn kentini işgal eden PKK/YPG'li teröristlerin Barış Pınarı Harekatı öncesi belli aralıklarla roketli saldırılar gerçekleştirdiği Şanlıurfa'nın...

- Roketlerin düştüğü topraklar fidanla buluştu

Fidanını alan Suriye sınırına koştu

Suriye sınırına yüzlerce fidan dikildi

ŞANLIURFA - Suriye'nin Resulayn kentini işgal eden PKK/ YPG'li teröristlerin Barış Pınarı Harekatı öncesi belli aralıklarla roketli saldırılar gerçekleştirdiği Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesi sınır hattı, yüzlerce fidanla buluştu.

Geçtiğimiz yıl Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde Tarım ve Orman Bakanlığı ile Orman Genel Müdürlüğü'nün koordinasyonunda başlatılan "Geleceğe Nefes" kampanyası bu yıl da 11 Kasım saat 11.11'de 81 il ve 922 ilçede aynı anda gerçekleşti. Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında 83 milyon fidan toprakla buluştu.

Roketlerin düştüğü, dumanların kalktığı arazilerde fidanlar boy gösterecek

Barış Pınarı Harekatı öncesi PKK/YPG terör örgütünün işgal ettiği Suriye'nin Resulayn kentinden süreli roketli saldırılar gerçekleştirdiği Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesi sınır hattına da yüzlerce fidan dikildi. Ellerine kazma, kürek ve fidanlarını alan yüzlerce vatandaş, güven ve huzurun oluştuğu sınır hattına akın etti. Dikenli tellerin hemen yanı başında, sınırın sıfır noktasında fidanları toprakla buluşturan vatandaşlar, büyük bir mutluluk içerisinde can suyunu verdi.

Sınırda artık fidanlar yeşerecek

Çevre ve Orman Derneği Başkanı Rıdvan Söylemez, "Daha önce terörün kol gezdiği yerlere bu gün fidanlar dikiliyor. Artık fidanlar yeşerecek. Bu gün Ceylanpınarlılar teröre geçit verilmeyeceğini Suriye sınırının sıfır noktasında fidan dikerek gösterdiler. Artık bu memlekette terör kol gezemeyecek. Artık bu memlekette çocuklar terör örgütleri yüzünden ağlamayacak. Suriye sınırındaki memleketlerde anneler ağlamayacak" dedi.

Orman Bölge Müdürlüğü Makine İkmal Şube Müdürü Cemal Evrin, "Sınır hattında fidanlarımızı dikiyoruz. Sağ olsun Çevre ve Orman Derneği genel başkanımız da geldiler ve bu konuda bize yardımcı oldular" ifadelerini kullandı.

Ceylanpınar Park ve Bahçeler sorumlusu Halil Yetik ise, "Cumhurbaşkanımızın başlatmış olduğu organizasyonu hızlı bir şekilde devam ettiriyoruz. Bize yardımcı olan herkese teşekkür ediyoruz" dedi.

Bombaların yerine fidan dikiyoruz

Fidan dikmek için sınır hattına akın eden vatandaşlardan Aziz Işıklı da, "Yaklaşık yüz metre ilerimizde Suriye sınırımız var. Burada bir iç çatışma oldu ve bizim Ceylanpınar halkı da çok etkilendi. Bombalar patladı, roketler düştü. Onların yerine fidan ekmeye çalışıyoruz. Burada daha önceden bombalar patlıyordu, mermiler patlıyordu. Şu anda çok şükür memleketimizde hiçbir sorun yok. Artık Suriye sınırına ağaç dikiyoruz" diye konuştu.

Sınırda fidan dikmeye vatandaşların yanı sıra sağlık çalışanları, eğitimciler, polisler ve askerler de katıldı.

Roketlerin düştüğü topraklar fidanla buluştu
Roketlerin düştüğü topraklar fidanla buluştu
Roketlerin düştüğü topraklar fidanla buluştu
Roketlerin düştüğü topraklar fidanla buluştu

Resulayn, Suriye, İşgal, PKK, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Roketlerin düştüğü topraklar fidanla buluştu - Son Dakika


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