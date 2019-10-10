Roketli saldırıda yakınlarını kaybeden ailelerden "Barış Pınarı Harekatı"na destek

KİLİS - Suriye'den Kilis'e terör örgütü DEAŞ, PKK/PYD/YPG tarafından yapılan saldırılarda hayatını kaybeden 27 kişinin yakınları, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından başlatılan Barış Pınarı Barış Pınarı harekatına tam destek geldi.

Roketli saldırıda annesini kaybeden Kilis Sivil Şehit Gazi Aileleri Derneği Başkan Yardımcısı Mehmet Demir, Barış Pınarı harekatına destek verdiklerini ifade ederek, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile şanlı ordumuza başarılar diliyoruz. Her zaman ordumuzun arkasındayız, başkomutanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın yanındayız. Bizler 2016 yılında şehirler verdik. Suriye'den atılan roketler sonucu, o zaman memleketimizi terk etmedik, buradayız. O zamanda ordumuza destek verdik, bugünde veriyoruz. Allah devletimize zeval vermesin, Türk milleti var olsun, Türk ordusuna rabbim muzaffer eylesin. Sonuna kadar Barış Pınarı Harekatını destekliyoruz" dedi.

Roketli saldırıda yaralanan Cuma Arslan ise Sonuna kadar Barış Pınarı harekatının arkasında olduklarını ifade ederek, "Rabbim, devletimizin, milletimizin, ordumuzu, daimi eylesin, ülkemiz yıllarca zalim terör örgütlerinden çok zarar gördü. Ülkemiz çok sabretti, 40 yıldır başımızın belası olan bu terör örgütlerine karşı devletimiz sabır et, sabır et, belirli bir zamana kadar bekledi. Önce Fırat Kalkanı, sonra Zeytin Dalı, dünde Barış Pınarı harekatına başladı. Rabbim ordumuza güç kuvvet versin, biz her zaman devletimizin, milletimizin arkasındayız. Askerlerimize sabahlara kadar Fetih Suresi okuduk, askerlerimize dua okuduk" dedi

Eşini Roketli Saldırıda kaybeden Yaşar Mavzer'de Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak operasyona destek verdiklerini ifade ederek, "Devletimizin yanında olduğumuzu bir kez daha açıklıyoruz. Bizler geçmiş dönemde, Suriye'den atılan roketler sonucu eşimizi, çocuğumuzu kaybetmiş insanlarız. Türk halkı olarak, devletimizin, milletimizin yanındayız. Elimize silah versinler, devletimiz için, namusumuz için çarpışırız. Türkiye Cumhuriyeti devleti var olsun, şanlı ordumuza Allah güç kuvvet versin" dedi