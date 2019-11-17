Son Dakika Haberleri: Roketli saldırıda yaralandı, 40 gün sonra sivil şehit oldu - Yeniden
Son Dakika Güncel Roketli saldırıda yaralandı, 40 gün sonra sivil şehit oldu - Yeniden - Son Dakika

Roketli saldırıda yaralandı, 40 gün sonra sivil şehit oldu - Yeniden

7 saat önce

'BARIŞ Pınarı Harekatı' sırasında Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine, Suriye'nin Tel Abyad kentinden teröristlerce yapılan roketli saldırıda yaralanan Halil Yoğurt, tedavi gördüğü hastanede, 40 gün sonra şehit oldu.

Roketli saldırıda yaralandı, 40 gün sonra sivil şehit oldu - Yeniden, System.String[]

'BARIŞ Pınarı Harekatı' sırasında Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine, Suriye'nin Tel Abyad kentinden teröristlerce yapılan roketli saldırıda yaralanan Halil Yoğurt, tedavi gördüğü hastanede, 40 gün sonra şehit oldu.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nce (TSK) Fırat'ın doğusunun teröristlerden temizlenmesi için 9 Ekim'de başlatılan 'Barış Pınarı Harekatı'nın ilk gününde, Suriye'nin Tel Abyad kentinden atılan roketler, Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine isabet etti. Saldırıda şarapnel paçasının isabet ettiği Halil Yoğurt, yaralandı. Şanlıurfa Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınan Yoğurt, 40 gün sonra, bugün doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak, şehit oldu. Halil Yoğurt'un cenazesi, yapılan otopsinin ardından toprağa verilmek üzere ailesine teslim edildi.


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Haber Yayın Tarihi: 17.11.2019 02:20 Kaynak: DHA
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