Son Dakika Haberleri: Roketli Saldırının Hedefi Olan Cami İbadete Açıldı

Roketli Saldırının Hedefi Olan Cami İbadete Açıldı

2 saat önce

Kilis'te geçen yıl terör örgütü PKK/YPG tarafından yapılan roketli saldırıda hedef alınan ve 2 kişinin hayatını kaybettiği Çalık Cami'nin restorasyonu tamamlanarak ibadete açıldı.

Roketli Saldırının Hedefi Olan Cami İbadete Açıldı, System.String[]
Kilis'te geçen yıl terör örgütü PKK/YPG tarafından yapılan roketli saldırıda hedef alınan ve 2 kişinin hayatını kaybettiği Çalık Cami'nin restorasyonu tamamlanarak ibadete açıldı.

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye'nin Afrin kentindeki terör örgütlerine karşı başlatılan Zeytin Dalı Harekatı sırasında, terör örgütü PKK/YPG tarafından 24 Ocak 2018 tarihinde akşam namazı sırasında Çalık Cami'ne roketli saldırı yapılmıştı. Saldırı sonucu 2 kişi hayatını kaybetmiş, 6 kişi ise yaralanmıştı.

Ağır hasar alan ve Gaziantep Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından restorasyonu tamamlanan cami, saldırıdan 1 yıl sonra ibadete açıldı.

Gaziantep Vakıflar Bölge Müdürü İsa Güven yaptığı açıklamada, Suriye'nin kuzeyinden hain örgüt tarafından füze atıldığını ifade ederek, "2 vatandaşımız şehit oldu. Biz hemen ertesi günü buraya geldik. O gün genel müdürümüz ve bakanımız da buraya gelmişti. Caminin ne kadar sürede ibadete açılacağını sormuşlardı, biz de Vakıflar Bölge Müdürlüğü olarak 1 yıl içerisinde ibadete açabileceğimizi söyledik. Projenin çizilmesi, koruma kararı alınması ve restorasyon çalışmaları 1 yıl içerisinde bitti. Bugün ibadete açıyoruz" diye konuştu.

İbadete açılan Çalık Cami'de Kilis Valisi Recep Soytürk, Gaziantep Vakıflar Bölge Müdürü İsa Güven, Kilis Müftüsü Abdurrahman Şahin ile diğer yetkililer ve vatandaşlar cuma namazını kıldı. - KİLİS

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 02:09 Kaynak: İHA

Kilis, PKK, Güncel
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