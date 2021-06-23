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ROKETSAN'a Sıfır Atık Belgesi verildi - Son Dakika

ROKETSAN'a Sıfır Atık Belgesi verildi

23.06.2021 16:56
ROKETSAN'a Sıfır Atık Belgesi verildi, System.String[]

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Endüstriyel Yetkinlik Değerlendirme ve Destekleme Programı (EYDEP) ile Türkiye'de yetkin şirketlerin çıkmasını ve küresel oyuncu olmasını hedeflediklerini, bu değerlendirme sisteminin bir parçasının da Sıfır Atık Projesi'nde gelinen...

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Endüstriyel Yetkinlik Değerlendirme ve Destekleme Programı (EYDEP) ile Türkiye'de yetkin şirketlerin çıkmasını ve küresel oyuncu olmasını hedeflediklerini, bu değerlendirme sisteminin bir parçasının da Sıfır Atık Projesi'nde gelinen seviye olacağını belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, ROKETSAN'ın Lalahan'daki tesislerinde düzenlenen törenle Sıfır Atık Belgesi'ni Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Yiğit'e verdi.

İsmail Demir, buradaki konuşmasında Türk savunma sanayisinin son yıllarda yapmış olduğu atılımla dünyanın ilgiyle takip ettiği bir konuma geldiğini söyledi.

"Küresel Güç Türkiye" vizyonu hedefine kararlılıkla yürüdüklerini vurgulayan Demir, "Bu hedefler doğrultusunda yol alırken çevreye duyarlı hareket etmek adına, atıkların kontrol altına alınması ve gelecek nesillere temiz ve gelişmiş bir Türkiye bırakılması hedefiyle, Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi'nin öncülüğünde başlatılan Sıfır Atık Projesi'ne destek verilerek, Başkanlığımız ve savunma sanayisi ekosistemi tam olarak bu konuda uygulamaya geçme kararlılığındayız." dedi.

Proje kapsamında farkındalığı sağlayacak en önemli hususlardan birinin de bayrak gemisi niteliği taşıyan şirketlerin atacağı öncü adımlar olduğunu dile getiren Demir, ROKETSAN ailesini bu farkındalığı sağlamaya verdikleri destekten ötürü tebrik etti.

Demir, sanayinin lokomotifi olan savunma sanayisi ekosisteminin sıfır atık seferberliği konusunda da en ön safta yer alacağına ve Sıfır Atık Yönetmeliği kapsamında en üst seviye olan Platin Sıfır Atık Belgesi'ni alacağına inançlarının tam olduğunu belirtti.

Başkanlığın projelerde ana yüklenicilere çeşitli yükümlülükler getirdiğini, alt yüklenici seçiminde belirli mecburiyetler oluşturduğunu anlatan Demir, "EYDEP ile Türkiye'de yetkin şirketlerin çıkmasını ve küresel oyuncu olmasını hedefliyoruz. Bu değerlendirme sistemimizin bir parçası da artık Sıfır Atık Projesi'nde gelinen seviye olacaktır." dedi.

İsmail Demir, Türk savunma sanayisinin bugün geldiği noktada, gemilerden helikopterlere, zırhlı araçlardan insansız hava araçlarına, silah sistemlerinden uydu çalışmalarına, hava savunma sistemlerinden elektronik harbe kadar ihtiyaçlarını büyük oranda yerli ve milli olarak ürettiğini söyledi.

Kadınların gücüne vurgu

Hayatın her alanında önemli roller üstlenen kadınların, savunma sanayisinin tam bağımsız Türkiye hedefleri doğrultusundaki yürüyüşünün de en önemli aktörlerinden olduğunu dile getiren Demir, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Ülkemize hizmetleriyle değer katan, tüm kadınlarımıza örnek olacak başarılarıyla adından söz ettiren, genç nesillere rehber olan, geleceğimize yönelik tehditler karşısında dimdik duran, cesur ve özgüveni yüksek kadınlarımız geleceğe yürüyüşümüzde en önemli güvencemizdir.

Son 5 yıl içinde savunma sanayisinde çalışan sayısı 4 kat artmıştır. Bu artışın yüzde 26'sını kadınlarımız oluşturmaktadır. Bugün Başkanlığımızda çalışan mesai arkadaşlarımızın yaklaşık yüzde 40'ı kadınlarımızdan oluşmaktadır. Son 5 yıl içinde Başkanlığımızda çalışan sayımız yaklaşık 2 kat artarken, istihdam edilen kadın personel sayımız da aynı oranda artış göstermiştir."

Sıfır atık ile elde edilen kazanımlar

ROKETSAN Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Yiğit de atık yönetim süreci ile sıfır atık oluşumuna yönelik attıkları adımlara ilişkin bilgiler verdi.

Buna göre, proses tasarımları aşamasında atık oluşumunu ve çevreye olan etkiyi minimize etmek için malzeme ve enerji tüketiminin azaltılması konusunda planlamalar yapılıyor.

Kağıda dayalı süreçleri tamamen dijital hale getiren yazılımlar kullanılması, doküman paylaşım ve onay süreçlerinin elektronik belge yönetim sistemi üzerinden yürütülmesi, ortak yazıcıların kullanımı ve yazıcılarda kullanılan kartlı sistemler ile kağıt tüketimi minimize ediliyor.

Gıda israfını önlemek için ROKETSAN'da artan yemekler ve tüketilmeyen ekmekler uygun şartlarda biriktirilerek günlük olarak hayvan barınaklarına teslim ediliyor.

Araçlardan kaynaklı emisyonun önüne geçebilmek için personele tesis içerisi ulaşım amaçlı bisiklet kullanımı teşvik ediliyor.

Tesis içinde oluşan atıklar için çeşitli noktalara yerleştirilen atık biriktirme ekipmanları ile atıkların kaynağında ayrıştırılması etkin bir şekilde yürütülüyor.

ROKETSAN yürüttüğü atık yönetimi süreci ile 2019 ve 2020 yıllarında, yılda 1 milyon 95 bin 903 kilogram atık ayrıştırarak toplamda 1 milyon lira gelir elde etmeyi de başardı.

Öte yandan ROKETSAN, Sıfır Atık Projesi kapsamında yürüttüğü farkındalık ve iyileştirme çalışmaları ile atıkların kaynağında ayrıştırılarak toplanması ve geri dönüşümüyle de önemli kazanımlar elde etti. Sadece kağıt atıkların yönetimi sayesinde yılda ortalama olarak 850 yetişkin ağaç kurtarıldı, 205 bin kilovatsaat enerji tasarruf edildi ve 8 bin 850 kilogram sera gazı salınımı engellendi.

İsmail Demir, Faruk Yiğit, Türkiye, Türk, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi ROKETSAN'a Sıfır Atık Belgesi verildi - Son Dakika Ekonomi


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