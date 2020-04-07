Roketsan'da patlama - Son Dakika

Roketsan'da patlama
6 saat önce
Roketsan'da bir patlama meydana geldi.
Roketsan'da bir patlama meydana geldi. Patlamada 3 kişinin hafif yaralandığı öğrenildi. Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir: "Roketsan'da yaşanan patlamayla ilgili yaptığımız ilk tespitlere göre herhangi bir can kaybı söz konusu değildir. Roketsan çalışanlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum."
(İHA)
Haber Yayın Tarihi: 07.04.2020 03:20 Kaynak: İHA
Son Dakika Son Dakika: Roketsan'da patlama: 3 kişi hafif yaralandı Son Dakika: İstanbul Esenyurt'ta bir binada doğal gaz patlaması: 3 yaralı Esenyurt'ta bir binada meydana gelen patlama sonrası olay yeri savaş alanına döndü Son dakika: Esenyurt'ta bir binada meydana gelen patlama anının görüntüsü ortaya çıktı