Roketsan'da patlama - Son Dakika

Roketsan'da bir patlama meydana geldi. Patlamada 3 kişinin hafif yaralandığı öğrenildi. Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir: "Roketsan'da yaşanan patlamayla ilgili yaptığımız ilk tespitlere göre herhangi bir can kaybı söz konusu değildir. Roketsan çalışanlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum."

(İHA)