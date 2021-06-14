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Roketsan'dan gizemli paylaşım: Yarını bekleyin - Son Dakika

Roketsan'dan gizemli paylaşım: Yarını bekleyin

14.06.2021 09:00

Roketsan, resmi Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla merak uyandırdı. Roket fırlatması öncesi geri sayımın olduğu bir animasyon filminin bulunduğu paylaşıma "Yarını bekleyin" ifadeleri eklendi.

Roketsan'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım büyük merak uyandırdı. Roketsan'ın hazırladığı ve roket fırlatması öncesi geri sayımın olduğu bir animasyon filminin yer aldığı paylaşıma "Yarını bekleyin" notunu düşen firma, sürpriz paylaşımıyla dikkat çekti.

Roketsan'ın gizemli paylaşımı büyük merak uyandırdı: Yarını bekleyin

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Öte yandan, Roketsan'ın söz konusu paylaşımı kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Twitter kullanıcıları "Roketsan" etiketi altında çok sayıda paylaşım yaptı.

Roketsan'ın gizemli paylaşımı büyük merak uyandırdı: Yarını bekleyin
Roketsan'dan gizemli paylaşım: Yarını bekleyin

Animasyon, Roketsan, Twitter, Roket, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Roketsan'dan gizemli paylaşım: Yarını bekleyin - Son Dakika Ekonomi


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