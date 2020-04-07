Roketsan'dan patlamayla ilgili açıklama - Son Dakika

Ankara'nın Elmadağ ilçesinde bulunan Roketsan Fabrikası'nda meydana gelen patlama sonrası Roketsan tarafından açıklama yapıldı.



Elmadağ'da bulunan, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı kuruluşu olan Roketsan Fabrikası'nda meydana gelen patlamanın ardından Roketsan tarafından yapılan açıklamada, "Şirketimizde, personelden arındırılmış uzaktan kontrollü üretimin yapıldığı binada bir kaza yaşanmış olup, kaza esnasında herhangi bir can kaybı olmamıştır. Kazanın olduğu tesise uzak mesafede bulunan 3 personelimiz hafif şekilde yaralanmıştır. Kazanın nedeniyle ilgili incelemelerimiz devam etmektedir" ifadelerine yer verildi. - ANKARA