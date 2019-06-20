Son Dakika Haberleri: Roketsan'ın mikro uydu fırlatma aracı ilk kez yurt dışında tanıtıldı
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Roketsan'ın mikro uydu fırlatma aracı ilk kez yurt dışında tanıtıldı

32 dakika önce

Roketsan Pazar Geliştirme ve Tanıtım Direktörü Dr. Hüdai Özdamar, mikro uydu fırlatma aracının yurt dışında ilk kez Paris Havacılık Fuarı'nda görücüye çıktığını belirterek, "Gelişen yeni teknoloji taktik ve stratejik sistemlerimizle pazarda var olduğumuzu bu fuarda perçinledik.

Roketsan'ın mikro uydu fırlatma aracı ilk kez yurt dışında tanıtıldı, System.String[]
Roketsan Pazar Geliştirme ve Tanıtım Direktörü Dr. Hüdai Özdamar, mikro uydu fırlatma aracının yurt dışında ilk kez Paris Havacılık Fuarı'nda görücüye çıktığını belirterek, "Gelişen yeni teknoloji taktik ve stratejik sistemlerimizle pazarda var olduğumuzu bu fuarda perçinledik." dedi.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 11:33 
Paris, Roketsan, Ekonomi
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