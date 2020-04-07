Roketsan'ın yakıt depolarında patlama: 3 yaralı - Son Dakika

Ankara'nın Elmadağ ilçesinde bulunan Roketsan yerleşkesindeki yakıt depolarında patlama meydana geldi. Olayda can kaybı yaşanmazken, 3 çalışan yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Ankara'nın Elmadağ ilçesi Kemalpaşa Mahallesi'nde bulunan Roketsan yerleşkesindeki yakıt depolarında patlama meydana geldi. Nedeni henüz belirlenemeyen patlamada can kaybı yaşanmazken, 3 çalışan yaralandı.

Ayrıca, patlama yaşanan bölgenin çalışma yürütülen binalardan uzak olduğu da öğrenildi.

ANKARA VALİLİĞİNDEN AÇIKLAMA

Ankara Valiliğinden konuya ilişkin yapılan açıklamada ise, "Elmadağ ilçemizde bulunan Roketsan'da yakıt depolarında saat 14.47 sularında patlama meydana gelmiştir. Can kaybının olmadığı patlamada 3 çalışan hafif şekilde yaralanmıştır" denildi.

SAVUNMA SANAYİİ BAŞKANI DEMİR'DEN AÇIKLAMA

Ayrıca, Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir de bir açıklama yaptı. Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, patlamaya ilişkin Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Roketsan'da yaşanan patlamayla ilgili yaptığımız ilk tespitlere göre herhangi bir can kaybı söz konusu değildir. Roketsan çalışanlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" ifadelerine yer verdi.

ROKETSAN'DAN AÇIKLAMA Elmadağ'da bulunan, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı kuruluşu olan Roketsan Fabrikası'nda meydana gelen patlamanın ardından Roketsan tarafından yapılan açıklamada, "Şirketimizde, personelden arındırılmış uzaktan kontrollü üretimin yapıldığı binada bir kaza yaşanmış olup, kaza esnasında herhangi bir can kaybı olmamıştır. Kazanın olduğu tesise uzak mesafede bulunan 3 personelimiz hafif şekilde yaralanmıştır. Kazanın nedeniyle ilgili incelemelerimiz devam etmektedir" ifadelerine yer verildi.

(Cevdet Fırat Aydoğmuş - Cem Geçim/İHA)