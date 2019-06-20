Son Dakika Haberleri: Roketsan Paris Havacılık Fuarı'nda
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Roketsan Paris Havacılık Fuarı'nda

45 dakika önce

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Fuardan detaylar PARİS - Roketsan, bu yıl 53'üncüsü düzenlenen dünyanın en büyük havacılık ve uzay fuarı Paris Havacılık Fuarı'nda en son modellerini sergiliyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Fuardan detaylar
PARİS - Roketsan, bu yıl 53'üncüsü düzenlenen dünyanın en büyük havacılık ve uzay fuarı Paris Havacılık Fuarı'nda en son modellerini sergiliyor.
Roketsan Paris Havacılık Fuarı'nda
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 11:25 Kaynak: AA
Paris, Roketsan, Güncel
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