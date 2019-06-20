Roketsan Paris Havacılık Fuarı'nda
45 dakika önce
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Fuardan detaylar PARİS - Roketsan, bu yıl 53'üncüsü düzenlenen dünyanın en büyük havacılık ve uzay fuarı Paris Havacılık Fuarı'nda en son modellerini sergiliyor.
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 11:25 Kaynak: AA
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Fuardan detaylar
PARİS - Roketsan
, bu yıl 53'üncüsü düzenlenen dünyanın en büyük havacılık ve uzay fuarı Paris
Havacılık Fuarı'nda en son modellerini sergiliyor.
Yerli firmalar piyasaya girdi, yabancı firmalar ilaçta fiyatı 3'te 1'e indirdi
Yumurta üreticilerinin gözü Irak pazarında
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Mursi'nin ölümü bir cinayettir, Türkiye sessiz kalmayacak
Bahçeli'den, Küçükkaya ve İmamoğlu'nun otel görüşmesiyle ilgili ilk tepki: İyi niyetli değil