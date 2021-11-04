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ROKETSAN, satın almalarının yüzde 79'unda yerli ve milli tedarikçi tercih ediyor - Son Dakika

ROKETSAN, satın almalarının yüzde 79'unda yerli ve milli tedarikçi tercih ediyor

04.11.2021 13:52
ROKETSAN, satın almalarının yüzde 79'unda yerli ve milli tedarikçi tercih ediyor

ROKETSAN Yan Sanayi Geliştirme ve Millileştirme Müdürü Özgüç Onur Güneri, 2020'de 2 bin 93 farklı tedarikçiden alım yaptıklarını, bu satın almaların büyük çoğunluğunu yerli imkanlarla, yerli tedarikçilerden yapmaya çalıştıklarını söyledi.

ROKETSAN Yan Sanayi Geliştirme ve Millileştirme Müdürü Özgüç Onur Güneri, 2020'de 2 bin 93 farklı tedarikçiden alım yaptıklarını, bu satın almaların büyük çoğunluğunu yerli imkanlarla, yerli tedarikçilerden yapmaya çalıştıklarını söyledi.

Güneri, Girişimci İşadamları Vakfı'nın (GİV) Selçuklu Kongre Merkezinde düzenlediği ve Anadolu Ajansının "Global İletişim Ortağı" olarak yer aldığı Türkiye Girişimci Buluşması Zirvesi ve Sergisi programında, "Savunma Sanayinde Satın Alma Süreçleri" başlıklı sunum yaptı.

Güneri'nin sunumu öncesi, katılımcılara ROKETSAN'ın çalışmaları ve ürünleri ile ilgili sinevizyon izletildi.

İnsan ve teknolojiye yatırıma önem verdiklerini vurgulayan Güneri, "AR-GE'ye en çok yatırım yapan şirketler sıralamasında, gururla söyleyebiliriz ki 3. sıradayız. Her geçen gün bu teknolojileri arttırmaya gayret ediyoruz." ifadelerini kullandı.

"2020'de 2 bin 93 farklı tedarikçiden alım yaptık"

Şirket olarak silah sistemleri, hammadde, elektronik, optik, taşıma ekipmanları, mühimmat, kimyasal, bağlantı elemanları gibi alanlarda satın alma yaptıklarını Güneri, şunları kaydetti:

"2020'de 2 bin 93 farklı tedarikçiden alım yaptık. Bu satın almaların büyük çoğunluğunu yerli imkanlarla, yerli tedarikçilerden yapmaya çalıştık. Biz sektör olarak da şirket olarak da bir misyon şirketiyiz. Bu kapsamda da KOBİ'lerimizi geliştirmek, onlardan mümkün olduğunca alım yapmak bizim en büyük hedeflerimizden bir tanesi. Bu rakamların yüzde 70'ini de KOBİ statüsündeki şirketler oluşturuyor." diye konuştu.

Güneri, bütün bu tedarikçilerden 185'inin doğrudan onayını yaptıkları ve süreçlerine tanık oldukları, kalifiye ettikleri tedarikçiler olduğunu dile getirerek, yerli imkanlarla alım yapmaya devam edeceklerini belirtti.

Yerli imkanlarla faydalandıkları 1710 firma olduğunu hatırlatan Güneri, " Konya'nın da içinde bulunduğu İç Anadolu Bölgesinden 914 firma ile çalışıyoruz. Bütün Türkiye'ye eşit oranda dağılmamış da olsa mümkün olduğunca Türkiye'nin geneline temas edecek şekilde her türlü yeteneği ve yetkinliği de değerlendirmek için elimizden geldiğince çabalarımıza devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Güneri, Avrupa, ABD ve Uzak Doğu'dan da ürün aldıklarını ama satın almalarının yüzde 79'unu milli ve yerli tedarikçilerin oluşturduğunu vurguladı.

Millileştirmenin bir tercih değil, ülkenin geleceği için bir zorunluluk olduğunu dile getiren Güneri, şunları kaydetti:

"Bizim millileştirmeden anladığımız ve ortaya konan vizyon nedir? Sürdürülebilirlik, burada en önemli nokta. Siz belli bir oranda millileştirmeyi sağlayabilirsiniz, belli bir dönem içinde sağlayabilirsiniz ancak hep vurgulanan ekosistem ortada yoksa ve bunu da sürdürülebilir bir durum haline getirmediyseniz, onu devamlı kılamazsınız. Bütün önceliklerimizi de bunu değerlendirerek yapıyoruz. Dışa bağımlılığı en aza indirgeyecek şekilde ve yerli imkanlarımızı maksimize edecek şekilde etkin çözümler ortaya koymaya çalışıyoruz."

Girişimcilik ekosistemine değer katmak, girişimcileri bilgilendirmek, fikir ve projeleri ulusal ve uluslararası yatırımcılarla bir araya getirerek projelerin ticarileşmelerine katkıda bulunmak amacıyla düzenlenen zirve, bu akşam düzenlenecek ödül töreniyle son bulacak.

ROKETSAN, satın almalarının yüzde 79'unda yerli ve milli tedarikçi tercih ediyor

Selçuklu, Türkiye, Kongre, Milli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ROKETSAN, satın almalarının yüzde 79'unda yerli ve milli tedarikçi tercih ediyor - Son Dakika


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