Roketsan tesislerindeki patlama - Son Dakika

Roketsan'ın Elmadağ'daki tesislerinde meydana gelen patlamanın nedeninin belirlenmesine yönelik çalışmaların başladığı bildirildi.

Roketsan Elmadağ yerleşkesinde, uzaktan kumanda edilen alanda saat 15.00 sularında sebebi henüz belirlenemeyen bir nedenle patlama meydana geldi.

Patlamada hafif şekilde yaralanan 3 çalışan hemen hastaneye sevk edilirken yangının kısa sürede söndürülmesinin ardından olay yerinde tüm önlemler alınarak çevre emniyeti tam olarak sağlandı. Patlamanın nedenini belirlemeye yönelik başlatılan çalışma devam ediyor.

Öte yandan patlamanın ardından fabrikada görevli personel mesai saatinin bitmesi beklenmeden servislerle evlerine gönderildi.