ROKETSAN Yönetim Kurulu Başkanı Yiğit'ten Vali Sezer'e ziyaret - Son Dakika

ROKETSAN Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Yiğit ve ROKETSAN Genel Müdürü Murat İkinci, Kırıkkale Valisi Yunus Sezer'i ziyaret etti.
Valilikte basına kapalı gerçekleşen ziyarette, ROKETSAN'ın Kırıkkale'de yürüteceği proje ve yatırımlara ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu.
Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı'nın da yer aldığı görüşmenin ardından Vali Sezer, Yiğit'e çeşitli hediyeler takdim etti.
Kaynak: AA
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