Rol aldığı dizide payına düşen ücreti alamadığı iddiasıyla dava açan Erkan Petekkaya "Çok mağdur oldum, uzun süredir alnımızın teri orada yatıyor" - Son Dakika
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Rol aldığı dizide payına düşen ücreti alamadığı iddiasıyla dava açan Erkan Petekkaya "Çok mağdur oldum, uzun süredir alnımızın teri orada yatıyor"

31.01.2023 15:29

- Rol aldığı dizide payına düşen ücreti alamadığı iddiasıyla dava açan Erkan Petekkaya "Çok mağdur oldum, uzun süredir alnımızın teri orada yatıyor" Rol aldığı bir televizyon dizideki payına düşen ücreti alamadığı iddiasıyla Endemol Medya Şirketi'ne dava açan oyuncu Erkan Petekkaya duruşmada,...

- Rol aldığı dizide payına düşen ücreti alamadığı iddiasıyla dava açan Erkan Petekkaya "Çok mağdur oldum, uzun süredir alnımızın teri orada yatıyor"

İSTANBUL - Rol aldığı bir televizyon dizideki payına düşen ücreti alamadığı iddiasıyla Endemol Medya Şirketi'ne dava açan oyuncu Erkan Petekkaya duruşmada, "Çok mağdur oldum, uzun süredir alnımızın teri orada yatıyor" dedi.

Rol aldığı bir televizyon dizideki oyunculuk ücreti ile dizinin yurtdışı satışlarından payına düşen yüzde 5'lik ücreti alamadığı iddiasıyla Endemol Medya Şirketi'ne dava açan oyuncu Erkan Petekkaya'nın davasına devam edildi. İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi'nde görülen duruşmada davacı Erkan Petekkaya ile avukatı Bülent Höke hazır bulundu. Duruşmada davalı Endemol Medya Şirketi'ni ise avukatı temsil etti.

"Çok mağdur oldum"

Duruşmada beyanda bulunan Erkan Petekkaya, "Uzun yıllardır uğraşıyoruz bu davayla, çok mağdur oldum. Uzun süredir alnımızın teri orada yatıyor" ifadelerini kullandı.

Mahkeme, bilirkişi raporunu inceleyip beyanda bulunmaları için taraf avukatlarına süre vererek duruşmayı erteledi.

"13 milyon civarı alacağımız var diyebilirim"

Duruşmanın ardından açıklama yapan Petekkaya'nın avukatı Bülent Höke, "Erkan Bey'in yaklaşık 10 milyon civarı bir alacağı var. 2010 yılından beri alacak davalarını açtık, devam ediyor. Bu da davalarından bir tanesi. Süreci takip ediyoruz, sonuçlandığında göreceğiz. 12, 13 milyon civarı alacağımız var diyebilirim" dedi.

Erkan Petekkaya ise basın mensuplarına "Sevgiler, selamlar" diyerek duruşma salonunun önünden ayrıldı.

(SD-Mİ-BA-Y)

Kaynak: İHA
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Erkan Petekkaya, İstanbul, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Rol aldığı dizide payına düşen ücreti alamadığı iddiasıyla dava açan Erkan Petekkaya 'Çok mağdur oldum, uzun süredir alnımızın teri orada yatıyor' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Rol aldığı dizide payına düşen ücreti alamadığı iddiasıyla dava açan Erkan Petekkaya "Çok mağdur oldum, uzun süredir alnımızın teri orada yatıyor" - Son Dakika
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