Rol gereği attığı tokadın dozunu kaçıran Hülya Avşar, partneri Ertuğrul Postoğlu'nun çenesini çıkarttı
28.04.2021 08:29
Masumiyet dizisinde başrol oynayan Hülya Avşar, senaryo gereği partneri Ertuğrul Postoğlu'na tokat attı. Ancak Avşar hızını alamayıp tokat atınca Postoğlu'nun çenesi çıktı. Acılar içinde hastaneye götürülen Postoğlu'nun çene kemiğinin çıktığı tespit edildi.
FOX TV ekranlarında yayınlanan Masumiyet dizisinde başrol oynayan Hülya Avşar, geçtiğimiz günlerde senaryo gereği Ertuğrul Postoğlu'na attığı tokatta hızını alamayınca günün sonu hastanede bitti.
PARTNERİNİ HASTANELİK ETTİ
Milliyet'te yer alan habere göre, Avşar'ın tokadının ardından Ertuğrul Postoğlu'nun çene kemiği çıktı. Acı içinde kıvranan 54 yaşındaki oyuncu, hemen hastaneye kaldırıldı. Rol arkadaşından defalarca özür dileyen Hülya Avşar, meslektaşını, kuzeni Dr. Erol Avşar'ın çalıştığı Akademik Hospital'a götürdü. Hastanede tedavisi yapılan Ertuğrul Postoğlu, birkaç gün sonra sete dönebilecek. Olaydan sonra Masumiyet seti mecburen durmak zorunda kaldı.
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