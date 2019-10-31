Rol için Çin'e giderim!

Oyuncu Uğur Yücel, 56. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin "öğle sohbetleri" programında, çocukken her şeyi taklit edebildiğini söyledi.



Sinemada bir projeye başlarken, sanat veya ticari bir film yapma düşüncesiyle yola çıkılmadığını ifade eden Yücel, her eseri ortaya koyarken ödül almak için yapmadıklarını ancak ödül kazandıkları zaman mutlu olduklarını dile getirdi.



"Yazı Tura" filminin, 2004'te Antalya Altın Portakal Film Festivali'nden 11 ödül aldığını hatırlatan Yücel, artık yaptıkları işleri bütün yarışmalara gönderdiklerini kaydetti.



"Soğuk" filmiyle katıldıkları İstanbul Film Festivali'nde "müzik ödülü" aldıklarını, bunun kendilerini de şaşırttığını vurgulayan Yücel, "Hiçbir zaman rol beklemedim. 'Şunu oynamak istiyorum' diye hiç beklentim olmadı. Tutkum yoktur böyle bir şeye. Çocuk yaşta aydınlandım, hep kederliydim." değerlendirmesinde bulundu.



Karakterin ruhunu yansıtmak için



Muhsin Bey filminde "Ali Nazik" karakterini canlandırabilmek için Şanlıurfa'ya gittiğini aktaran Yücel, şöyle konuştu: "Karaktere uyum sağlamak, oynayacağım karakteri öğrenmek için o şehirlere gidiyorum. Şanlıurfa'nın yöresel kıyafetlerini giydim, yemeklerinden tattım, bin sayfalık yerel sözcüklerini inceledim, günlerce kütüphanelerine gittim. Oynayacağım karakterin ruhunu yansıtmak için gerekirse Çin'e de giderim. Çinli oynayacaksam gider, Çin'e bakarım."



Ali Atay'ın yönettiği "Cinayet Süsü" filminde çok güldüğünü ifade eden Yücel, güzel bir ekiple çalıştıklarını bildirdi.



"Şener Şen ile yeni bir projede yer alacak mısınız?" sorusuna Yücel, Şener Şen'in çok titiz, belirli ölçütleri olduğunu ancak birlikte bir proje üzerine çalışmadıklarını söyledi.



Eski Yeşilçam'a özlem duyduğunu vurgulayan Yücel, eskiden "Yeşilçam"ın "Beyoğlu Dünyası"nı yansıttığını, ünlü olmak isteyenlerin oraya gittiğini kaydetti.



Emekli sanatsevere 4 kişilik davetiye sözü



"Zayıflamak için özel program uyguluyor musunuz?" soruna da Yücel, "Ben hep 57 kiloydum, sonra çok kilo aldım. Kimse 'Kilo aldın' demedi ama zayıflayınca şimdi herkes soruyor." dedi.



Bu arada, katılımcılardan birinin emekli olduğunu, bilet fiyatlarından dolayı sinemaya gidemediğini belirtmesi üzerine ise Yücel, Antalya'da yapacağı bir gösteri için kendisine 4 kişilik davetiye sözü verdi.