Roland Garros elemelerinde Çağla Büyükakçay ve Altuğ Çelikbilek ikinci turda - Son Dakika

Roland Garros elemelerinde Çağla Büyükakçay ve Altuğ Çelikbilek ikinci turda

26.05.2021 11:31
Roland Garros elemelerinde Çağla Büyükakçay ve Altuğ Çelikbilek ikinci turda, System.String[]

Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen yılın ikinci Grand Slam turnuvası Roland Garros'ta Türk tenisçiler Çağla Büyükakçay ve Altuğ Çelikbilek iknici tura yükselirken, Cem İlkel ise turnuvaya ilk turda veda etti.

Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen yılın ikinci Grand Slam turnuvası Roland Garros'ta Türk tenisçiler Çağla Büyükakçay ve Altuğ Çelikbilek iknici tura yükselirken, Cem İlkel ise turnuvaya ilk turda veda etti.

Roland Garros'ta Çağla Büyükakçay, Cem İlkel, Pemra Özgen ve Altuğ Çelikbilek ülkemizi temsil ediyor. Elemelerin üç turunu da geçen raketler Roland Garros ana tabloda yerini alacak. Çağla Büyükakçay ve Altuğ Çelikbilek ilk tur maçlarını kazanırken, Cem İlkel turnuvaya ilk turda veda etti. Bir başka temsilcimiz Pemra Özgen ise ilk tur sınavını bugün verecek.

Çağla Büyükakçay Roland Garros eleme ilk turunda Çinli rakibi Jia Jing Lu'yu 6-4, 6-3 yenerek ikinci tura yükseldi. Çağla ikinci turda Avustralyalı raket Storm Sanders ile mücadele edecek. Büyükakçay-Sanders buluşmasının heyecanı bugün TSİ 11.30'da başlayacak programda 4 nolu kortun beşinci maçında yaşanacak. Kadınlarda bir diğer temsilimiz Pemra Özgen elemelerde ilk tur maçına bugün Amerikalı raket Grace Min karşısında çıkacak. Özgen'in maçı kort 13'de TSİ 11.30'da başlayacak programda ikinci maç olacak.

Altuğ Çelikbilek'in kariyerinin ilk Grand Slam deneyimi galibiyetle başladı. Roland Garros eleme ilk turunda Japon tenisçi Tatsuma Ito ile karşılaşan Çelikbilek, final setinde 1-4 geriye düştüğü maçta Ito'yu 6-3, 4-6, 7-5 yenerek elemelerde ikinci tura yükseldi. Çelikbilek'in ikinci turdaki rakibi elemelerin 2 numaralı seri başı Daniel Elahi Galan olacak. Çelikbilek-Galan karşılaşması bugün TSİ 11.30'da başlayacak programda 9 nolu kortun dördüncü maçı olacak. Cem İlkel ise elemelerin ilk turunda Mısırlı raket Mohamed Safwat'a 6-4, 6-4 kaybederek Roland Garros'a veda etti.


Roland Garros elemelerinde Çağla Büyükakçay ve Altuğ Çelikbilek ikinci turda
Roland Garros elemelerinde Çağla Büyükakçay ve Altuğ Çelikbilek ikinci turda
Roland Garros elemelerinde Çağla Büyükakçay ve Altuğ Çelikbilek ikinci turda
Roland Garros elemelerinde Çağla Büyükakçay ve Altuğ Çelikbilek ikinci turda
Roland Garros elemelerinde Çağla Büyükakçay ve Altuğ Çelikbilek ikinci turda

Çağla Büyükakçay, Roland Garros, Grand Slam, Fransa, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Roland Garros elemelerinde Çağla Büyükakçay ve Altuğ Çelikbilek ikinci turda - Son Dakika Spor


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