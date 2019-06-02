Son Dakika Haberleri: Rolando Marsilya Hikayesi
Son Dakika Spor Haber

Rolando Marsilya Hikayesi

4 dakika önce

Çocukluğundan Salzburg'a karşı tarihi hedefine kadar Portekizli merkez Rolando hepsini tartışıyor. Olympique de Marseille'deki örnek bir hizmetçinin hikayesi olan keskin hikayesine bakın.

Çocukluğundan Salzburg'a karşı tarihi hedefine kadar Portekizli merkez Rolando hepsini tartışıyor. Olympique de Marseille'deki örnek bir hizmetçinin hikayesi olan keskin hikayesine bakın.
Rolando Marsilya Hikayesi
Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi : 02.06.2019 01:06 
Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligindeki muhtemel rakipleri belli oldu Tottenham'ı 2-0 yenen Liverpool, Şampiyonlar Ligi şampiyonu oldu Şampiyonlar Ligi Finali'nde sahaya giren Wolanski'nin takipçi sayısı uçtu Muhammed Salah, Şampiyonlar Ligi tarihine geçti

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.6.2019 01:10:45. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Rolando Marsilya Hikayesi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]