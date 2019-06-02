Rolando Marsilya Hikayesi
4 dakika önce
Çocukluğundan Salzburg'a karşı tarihi hedefine kadar Portekizli merkez Rolando hepsini tartışıyor. Olympique de Marseille'deki örnek bir hizmetçinin hikayesi olan keskin hikayesine bakın.
Haber Yayın Tarihi : 02.06.2019 01:06
Çocukluğundan Salzburg'a karşı tarihi hedefine kadar Portekizli merkez Rolando hepsini tartışıyor. Olympique de Marseille'deki örnek bir hizmetçinin hikayesi olan keskin hikayesine bakın.
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