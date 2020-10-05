Rolleri başlarına bela oluyor - Son Dakika

Rolleri başlarına bela oluyor

Gaziantep'te çekimleri süren ve izlenme rekorları kıran Benim Adım Melek dizisi oyuncularının başarılı bir şekilde sergiledikleri roller başlarına bela oluyor.

Rolleri başlarına bela oluyor, System.String[]

Gaziantep'te çekimleri süren ve izlenme rekorları kıran Benim Adım Melek dizisi oyuncularının başarılı bir şekilde sergiledikleri roller başlarına bela oluyor. Her hafta yayınlanan dizide kötü adamı canlandıran oyuncular, hayranlarının ilginç diyalog, talep ve tepkileri ile karşılaşıyor.

TRT 1 ekranlarında yayınlanan ve yönetmenliğini Cem Akyoldaş'ın yaptığı Benim Adım Melek dizisinin oyuncuları, fimin çekimlerinin sürdüğü Gaziantep'te dizinin etkisinde kalan hayranları nedeniyle ilginç anlar yaşıyor. Dizide kötü adam rolünü oynayan Kaan Çakır, canlandırdığı Alpay karakteri nedeniyle herkesin kendisini kolaylıkla tanıdığı ve ilginç anılar yaşadıklarını anlattı. Çakır, insanların kızdıran sahnelerin yayınlanmasının ardından kendisini gören hayranlarının ilginç tepkileri olduğunu belirterek, "Tabiki insanlar, sürekliliği olan bir dizide oynadığı zaman çok daha tanıyorlar. Selam veriyorlar, fotoğraf çektirmek istiyorlar. Gurur verici insanın ruhunu okşayan şeyler. İnsanlar eskisi gibi değil, rahat ayırt edebiliyorlar. İnternet, iletişim çağında olduğunu için kimin ne olduğunu iyi biliyorlar. Eski zamanlarda bahtsız olaylar yaşanmış olabiliyor. Çok sevilen sinema oyuncuları bile bir takım istenmeyen şeyler yaşabiliyor. Özellikle Erol Taş örneği veriyorlar. İnsanlar soruyorlar tabi, niçin böyle yapıyorsun, yapmasana falan diye. Bunların hepsi gülerek hicivle söylenen şeyler. Öyle tehditvari bir şeş olmuyor. İnsanlar neyin ne olduğunu daha iyi biliyor. Çok kötü olumsuz bir örnek ile karşılaşmadım" dedi.

Kötü adam esprisi

Kaan Çakır, kötü adam rolünü sahnelerken zorlanmadığını yaptığı espri ile anlattı. Çakır, "Hiç zorlanmıyorum. Ben gerçek hayatta da çok kötü bir insan olduğum için, şu anda rol yapıyorum. İyiyi oynuyorum şu anda. Sıkıntı olmuyor benim için. Bayağı kötüyüm. Alpay'dan daha kötüyüm. Hepsi var bende para için her şey yapıyorum. Bir oyucu için kötüyü oynamak ve iyiyi oynamak arasında çok büyük bir fark yoktur. Tekniğiniz vardır, cebinize attığınız duygularınız vardır. Yeri geldiği zaman çıkartmanız gerekir. Çok da zorluk çektiğim bir yeş değil" şeklinde konuştu.

"Hayranların bize bağırmalarından anlıyoruz"

Diziye yeni transfer olan ve sinsi planları ile hafızalarda yer etmeye başlayan Kenan rolündeki Kadim Yaşam ise, diğer meslektaşları gibi kendisinin de bir takım tepkiler aldığını anlatarak, "Seyirciler zaten heyecanlı. Bize ne yapıyorsunuz, niye yapıyorsun demelerinden, bağırmalarından, çağırmalarından anlıyoruz. İnsanlar, artık bizim rol yaptığımızı bildiği için aşırı olumsuz tepki göstermiyor. 'Ya artık bu kadar kötülük yapmasanız, ya bir rahat bırakın' şeklinde sitemler var. Sert tepkiler olmadı henüz. Geleceğini zannetmiyorum ama büyük konuşmamak lazım. Ummadık taş, baş yarar. Aslında bu tepkiler, izleyicilerimizin bizi izlerken keyif aldıklarını gösteriyor. Keyif alıyorsalar da biz işimizi iyi yapıyoruz" demektir. Herkes, bütün oyuncu arkadaşlarım için söylüyorum. Zaten onun da karşılığı geliyor. Seyirci izlemek istiyor, görmek istiyor" ifadelerini kullandı.

Kızı istemeye gönüllü çok çıktı

Dizide baharatçı Zeynel'i oynayan Halil İbrahim Yılmaz ise sürekli kendisine dizideki Kenan karakterine aldanmaması için mesajlar aldığını belirterek, çarşıda kendisini durduran bir şahsın ise kız istemeye kendisinin gidebileceğini söylediğini anlattı. Yılmaz, "Sürekli ilginç mesajlar alıyorum. 'Yeter artık, bu kadar saf olma, kanma, arkadandan işler çeviriliyor. Kenan masum biri değil, seni kandırıyorlar' gibi mesajlar alıyorum. Bir gün Gaziantep'teki Bakırcılar Çarşısında yürürken, dayının biri beni durdurdu. Tam Antepli bir abi, yaşı da var. 'Sen ne ediyorsun, burada' dedi. Ben de 'Yemek yemeye çıktım' dedim. Ardından ise 'Şu kızı isteyelim sana. Kimin kimsen olmayabilir ama ben gelirim ha. Kenan'ı falan boşver sen' dedi. Ben de 'Olur amca' dedim. Beni Zeynel zannediyor. Böyle ilginç anılarımız oluyor. Gelen mesajlar var. Ne mutlu ki biz bu şekilde yansıtıyoruz ki, insanlar da yaşayabiliyor. Sıcacık çaylarını içerken bizleri de evlerine misafir ediyorlar. Ne mutlu bize bu misafirliğe dahil olabiliyorsak" ifadelerine yer verdi.

"Mithat'a bağırırsan kalbini kırarım"

Dizideki Mithat ve Melek karakterlerinin kardeşi olan Kebapçı Mahmut'u oynayan Muharrem Türkseven de, kendisine hayranlarından "Mithat'a bağırma", "Melek'e iyi davran" gibi telkinlerin geldiğini söyleyerek, yaşadğı ilginç anılarını şöyle anlattı:

"Geçen sokakta yürürken biri önümü çevirdi. Bana, 'Mithat'a bir daha bağırırsan, gerçekten söylüyorum kalbini kırarım' dedi. Hiç görmediğim, tanımadığım bilmediğim biri. Ben de, 'Peki abi, bir daha bağırmayacağım, söz veriyorum' dedim. Keza Melek ile ilgili ise 'Melek'e iyi davran. Kardeşin hasta, bilmiyorsun" diyorlar. Ben de, 'Gerçekten bilmiyorum, bilsem davranır mıyım" diyorum. Ama o kadar içselleştirmemek lazım."

Kendisinin daha sert tepkilerini dizideki enteresan gülmeleri nedeniyle kurtulduğunu da belirten Türkseven, "Benim ara ara gülmelerim var, o beni kurtarıyor. Mahmut enteresan gülüyor. O anı dolu dolu yaşıyor ya, o gülmelerimden kurtarıyorum. 'Güzel gülüyorsun' diyorlar, ellemiyorlar. Ama belli de olmaz döve de bilirler" dedi.

Alpay esprisi

Sevilen oyuncu Muharrem Türkseven, esprili bir şekilde kendisinin de diziyi izlerken Alpay'ı canlandıran oyuncu arkadaşı Kaan Çakır'ı dövmeyi düşündüğünü belirterek, "Alpay'ı biz olabildiğince zaten otelden çzıkartmıyoruz. Ne olacağı belli değil. Biz de kendi içimizde ara ara böyle 'acaba dövsek mi' diye gaza geldiğimiz oluyor. O yüzden sokağa çıkarmıyoruz. Bunların hepsi latife" şeklinde konuştu.

İddiaya girenler var

Ünlü oyuncu, kendisinin başarılı bir şekilde konuştuğu şive nedeniyle Gaziantepli olduğunu düşünenlerin ve Gaziantepli olduğu yönünde iddiaya girenlerin bulunduğunu belirterek, "Çok enteresan ama beni Antepli zannediyorlarmış. İddiaya giriyorlarmış, 'kimisi Oğuzeli'nden' diyormuş, kimisi 'yok Nizip'ten' diyormuş. Alakası yok tabi, ben Çanakkaleliyim. Demek ki Antep ağzını, bu yörenin şivesini iyi yapıyorum galiba. Tabi bu da çalışınca oluyor. Kimse kusura bakmasın. Antep'e geldik ama 10-15 günümüz gözlemle geçti. Kebap nasıl yapılır, kömür nasıl karıştırılır, müşteriye nasıl hitap edilir gibi, gibi gözlemlerimiz oldu. Ha deyince olan bir şey değil. Baharatçı Zeynel'i oynayan Halil İbrahim ile sokak sokak gezdik. Buranın 'ağzı otursun, melodisi otursun' diye. İyi gezmişiz, güzel gezmişiz. Artık biz de Antepli olduk. Şu anda da iddiaya giriyorlarmış" ifadelerini kullandı.

Teknik ekip de benzer tepkiler alıyor

Dizinin yönetmeni Cem Akyoldaş ise benzer tepkileri dizinin teknik kadrosunda yer alan çalışanların da aldığını ve bu çalışanlar üzerinden oyunculara mesaj göndermek isteyenlerin bile olduğunu kaydetti. Akyoldaş, benzeri tepki ve mesajların sebebinin, insanların dizi karakterlerinde kendilerinden bir şeyler bulmalarından kaynaklanabileceğini kaydetti. Yönetmen Akyolda, "Bu tür hikayeler, projeler gerçek hayattan, yaşanmış hikayelerden derleniyor, toparlanıyor. Yola çıkarken yaşanmış hikayeleri derleyerek, ama kendi kurduğumuz senaryo ve karakter üzerine çalışma yapmıştık. Benim Adım Melek dizisinin hikayesi, hayatın tam içerisinden, herkesin kendinden bir şey bulabileceği, bu da benim hikayem diyebileceği karakterlerden kuruldu" diye konuştu. - GAZİANTEP

Rolleri başlarına bela oluyor
Rolleri başlarına bela oluyor
Rolleri başlarına bela oluyor
Rolleri başlarına bela oluyor
Rolleri başlarına bela oluyor

Benim Adım Melek Dizisi, Cem Akyoldaş, Bora Füzesi, Gaziantep, Magazin, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2020 10:54 - Kaynak: İHA

Son Dakika Magazin Rolleri başlarına bela oluyor - Son Dakika Magazin

YORUMLAR

Son Dakika

Seda Sayan estetik yaptırdı! Yeni hali yakışıklı fenomenlere benzetildi Maske takmadığı için polislerle tartışan Rana Batı'ya 9 yıl 4 aya kadar hapis istendi İBB, metrobüsleri kaldırıp troleybüs araçları kullanacak Maske denetimine yakalanan şahsın başka suçtan arandığı ortaya çıktı Suudi Arabistan Ticaret Odaları Başkanı'ndan Türkiye'ye yönelik boykot çağrısı Evli kadına çıplak fotoğraflar gönderen Cem Özer'den pes dedirten itiraf: Sosyal medyadan seviştik İlişki sırasında kondomu yırtan kişi, tecavüzden yargılanıp 4 yıl hapse çarptırıldı Yurdun güneyi yanıyor, doğusuna yılın ilk karı düştü
İngiliz bilim insanlarının yeni korona aşısı açıklaması can sıktı: Herkes aşı olamaz, en az 1 yıl gerekli İngiliz bilim insanlarının yeni korona aşısı açıklaması can sıktı: Herkes aşı olamaz, en az 1 yıl gerekli         
17:17
PKK'dan kaçan genç kız, ekrana çıkıp yaşadıklarını anlattı: Defalarca tecavüze uğradım PKK'dan kaçan genç kız, ekrana çıkıp yaşadıklarını anlattı: Defalarca tecavüze uğradım         
17:10
Türkiye'nin en uzun nehri Kızılırmak'ta su seviyesi düşünce kum adacıkları oluştu Türkiye'nin en uzun nehri Kızılırmak'ta su seviyesi düşünce kum adacıkları oluştu         
16:38
Son Dakika: Eski Beşiktaşlı Manuel Fernandes, Kayserispor'a transfer oldu Son Dakika: Eski Beşiktaşlı Manuel Fernandes, Kayserispor'a transfer oldu         
16:24
Model Cindy Bruna'nın doğum günü partisine Mbappe ve Verratti katılırken, Neymar'ın yer almaması dikkat çekti Model Cindy Bruna'nın doğum günü partisine Mbappe ve Verratti katılırken, Neymar'ın yer almaması dikkat çekti         
16:12
Ermenistan'a cepheyi dar eden Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den Türk SİHA'larına övgü: Bizi güçlendiriyor Ermenistan'a cepheyi dar eden Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den Türk SİHA'larına övgü: Bizi güçlendiriyor         
15:38
Sinema oyuncusu Mehmet Yağmur, koronavirüsten hayatını kaybetti Sinema oyuncusu Mehmet Yağmur, koronavirüsten hayatını kaybetti         
14:47
Sağlık Bakanlığı tarafından görevden alınan Ali Edizer'den Fahrettin Koca'ya mesaj: Aldım, kabul ettim Sağlık Bakanlığı tarafından görevden alınan Ali Edizer'den Fahrettin Koca'ya mesaj: Aldım, kabul ettim         
14:34
Geçen yıl vergi kaçıranı ihbar eden 441 kişiye 12,3 milyon lira ödeme yapıldı Geçen yıl vergi kaçıranı ihbar eden 441 kişiye 12,3 milyon lira ödeme yapıldı         
13:34
Üniversiteli Raşit'in katili: Ereksiyon olamadığım için dalga geçti diye öldürdüm Üniversiteli Raşit'in katili: Ereksiyon olamadığım için dalga geçti diye öldürdüm         
12:55
İran, Azerbaycan karşısında hezimete uğrayan Ermenistan'ı yalnız bıraktı İran, Azerbaycan karşısında hezimete uğrayan Ermenistan'ı yalnız bıraktı         
11:49
Mesai arkadaşlarını döverek öldüren 5 kişi idamla yargılanacak Mesai arkadaşlarını döverek öldüren 5 kişi idamla yargılanacak         
11:27
Sercan Yıldırım, Aycan Yanaç'la aşk dedikodularına yanıt verdi: O benim kardeşim Sercan Yıldırım, Aycan Yanaç'la aşk dedikodularına yanıt verdi: O benim kardeşim         
11:00
Oyuncu Aslıhan Gürbüz, erkek takipçisinin müstehcen mesajını ifşa etti Oyuncu Aslıhan Gürbüz, erkek takipçisinin müstehcen mesajını ifşa etti         
10:50
Trump, Trump, "Görevimin başındayım" mesajı vermek isterken rezil oldu         
10:05
Kadir Şeker davasında ilginç detay: Bıçağı tespih çeker gibi oynamak için aldım Kadir Şeker davasında ilginç detay: Bıçağı tespih çeker gibi oynamak için aldım         
09:22
Akıllara durgunluk veren görüntü! Bir evden 42 kaçak göçmen çıktı Akıllara durgunluk veren görüntü! Bir evden 42 kaçak göçmen çıktı         
22:46
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.10.2020 17:31:02. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Rolleri başlarına bela oluyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei