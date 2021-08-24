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Rolling Stones'un davulcusu Charlie Watts 80 yaşında hayatını kaybetti - Son Dakika

Rolling Stones'un davulcusu Charlie Watts 80 yaşında hayatını kaybetti

24.08.2021 20:04

Ünlü müzik grubu Rolling Stones'un üyesi Charlie Watts, 80 yaşında yaşamını yitirdi. 1963'ten itibaren grubun davulculuğunu yapan ünlü isim, hastanede huzur içinde vefat ettiği açıklandı.

"Paint It Black" ve "Sympathy For The Devil" gibi popüler şarkılarıyla bilinen ünlü rock grubu Rolling Stones'un davulcusu Charlie Watts yaşamını yitirdi. Geçtiğimiz Haziran ayında 80. doğum gününü kutlayan efsane müzisyen, 1963'ten beri grubun davulculuğunu yapıyordu.

"HUZUR İÇİNDE VEFAT ETTİ"

Londra'daki yapımcısı Bernard Doherty tarafından yapılan açıklamada, "Sevgili Charlie Watts'ın ölümünü büyük bir üzüntüyle duyuruyoruz. Bugün erken saatlerde hastanede huzur içinde vefat etti" dedi.

Rolling Stones'un davulcusu Charlie Watts 80 yaşında hayatını kaybetti

CHARLIE WATTS KİMDİR?

Charlie Watts, 2 Haziran 1941 tarihinde Kingsbury, İngiltere'de doğmuştur. Tam adı Charles Robert Watts'dır. Babası kamyon şoförü Charles Richard Watts, annesi Lillian Charlotte'dir. Çocukluğu Wembley'de geçti. 1952-1956 yılları arasında Tylers Croft Ortaokulunda okudu. Ebeveynleri ona ilk bateri kitini 1955'te aldı. Ortaokulu tamamladıktan sonra 1960'a kadar Harrow Sanat Okulu'na devam etti. Westminster Üniversitesinde grafik sanatları eğitimi alan Charlie Watts, okulu bıraktıktan sonra Charlie Daniels Studios adlı bir reklam şirketi için grafik tasarımcı olarak çalıştı ve ayrıca zaman zaman kafelerde ve kulüplerde yerel gruplarla davul çaldı.

Rolling Stones'un davulcusu Charlie Watts 80 yaşında hayatını kaybetti

Londra'nın ritim ve blues kulüplerinde bateri çalmaya başladı. İlk halka açık gösterilerini 1950'lerin sonlarında 1958'den 1959'a kadar çocukluk arkadaşı Dave Green ile birlikte Middlesex'te Jo Jones All Stars adlı bir caz grubunda çalarak yaptı. Charlie Watts, 1961 yılında Danimarka'da grafik tasarımcı olarak çalışmaya giderken, Blues Incorporated grubuna katılmaya davet eden Alexis Korner ile tanıştı. Şubat 1962'de Londra'ya döndüğünde Alexis Korner'ın teklifini kabul etti. Blues Incorporated grubu ile düzenli olarak bateri çalarken, başka bir reklam şirketi olan Charles, Hobson ve Gray ile grafik tasarımcı olarak çalışmaya devam etti.

1962 yılının ortalarında ilk kez Brian Jones, Ian Stewart, Mick Jagger ve Keith Richards ile tanıştı. Ancak 1963 yılının Ocak ayında Rolling Stones müzik gurubunun bir üyesi oldu.

1980'lerin sonlarında sigarayı bırakmasına rağmen Haziran 2004'te boğaz kanseri teşhisi konuldu ve bir radyoterapi tedavisi gördü ve iyileşti.

Rolling Stones'un davulcusu Charlie Watts 80 yaşında hayatını kaybetti

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Son Dakika Dünya Rolling Stones'un davulcusu Charlie Watts 80 yaşında hayatını kaybetti - Son Dakika Dünya


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