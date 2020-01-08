Rolls-Royce 116 yıllık satış rekorunu kırdı - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Rolls-Royce 116 yıllık satış rekorunu kırdı - Son Dakika Ekonomi

Rolls-Royce 116 yıllık satış rekorunu kırdı

6 saat önce

Rolls-Royce Motor Cars 2019 yılında, yıllık yüzde 25 artışla ve dünya çapında 50'den fazla ülkedeki müşterilerine toplam 5 bin 152 otomobil teslim ederek 116 yıllık en yüksek satış rakamıyla kendi rekorunu kırdı.

Rolls-Royce 116 yıllık satış rekorunu kırdı, System.String[]

Rolls-Royce Motor Cars 2019 yılında, yıllık yüzde 25 artışla ve dünya çapında 50'den fazla ülkedeki müşterilerine  toplam 5 bin 152 otomobil teslim ederek 116 yıllık en yüksek satış rakamıyla kendi rekorunu kırdı.

Rolls-Royce Motor Cars CEO'su Torsten Müller-Ötvös, "2019'da yüzde  25 büyüme sağladığımız için mutlu ve gururluyuz. Geçen yıl Cullinan SUV için dünya çapında aldığımız talep bu başarıyı sağladı ve 2020'de istikrar kazanması bekleniyor"dedi.

Önemli global pazarlarının her birinde önemli satış artışı bildiren şirket, Kuzey Amerika üst düzey konumunu (küresel satışların yaklaşık üçte biri) ve ardından Çin ve Avrupa'yı (İngiltere dahil) korudu. Rekor satış sonuçları elde eden ülkeler arasında Singapur, Avustralya, Katar ve Japonya yer aldı.

Şirket satışlarla ilgili şu açıklamalarda bulundu :

"Phantom, Dawn ve Wraith yıl boyunca yoğun talep görüldü.

"Cullinan tarihteki en hızlı satan yeni Rolls-Royce modeli haline geldi.

"Kasım 2019'da marka,  Ghost, Dawn ve Wraith varyantlarının yanı sıra Cullinan Black Badge ilavesi ile tamamladı.

"Yılın özel sipariş olayları arasında Zenith Koleksiyoncusunun Rolls-Royce Ghost Sürümü vardı. Sadece 50 örnekle sınırlı olan araç, Ghost'un 11 yıllık varlığını göstermek için oluşturuldu.

"Bespoke ürününe eklenen yeni aksesuarlar arasında olağanüstü Rolls-Royce Şampanya Sandığı da vardı.

"Rolls-Royce Home'daki işgücü 2003 yılında Rolls-Royce'un Küresel Lüks Üretim Mükemmelliği Merkezi'nin açılmasından bu yana en yüksek seviyede.

"Bu yıl, Goodwood'daki Rolls-Royce Home'daki üretim tesisine önemli miktarda yeni yatırım yapıldı ve şirketin hem İngiltere operasyonlarına olan bağlılığını hem de önümüzdeki yıllardaki canlı görünümü yeniden teyit edildi." (Fotoğraflı)


Rolls-Royce Ghost, CEO, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 12:28 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

TOGG, yerli arabanın tasarım sürecini anlatan bir video paylaştı
Oturdukları evin camından dereye düşen genç kadın yaşamını yitirdi PENDİK'TE 5. KATTAN DEREYE DÜŞEN KADIN ÖLDÜ Pendik'te 5. kattan dereye düşen kadın öldü

Son Dakika Haberleri
18:40 Borsa şirketlerinin piyasa değeri - Son Dakika Ekonomi
18:38 Borsada en çok değer kaybeden hisseler - Son Dakika Ekonomi
18:36 Borsada şehir endekslerinin değişimi - Son Dakika Ekonomi
18:36 Borsada endekslerin değişimi - Son Dakika Ekonomi
18:36 Borsada işlem hacmi sıralaması - Son Dakika Ekonomi
16:30 Uzmanlar uyardı: İran Hürmüz Boğazı'nı kapatırsa petrol fiyatları 100 dolara fırlar - Son Dakika Ekonomi
16:05 Dükkanına astığı yazı ile öğrenciler için bedava yemek kampanyası başlattı - Son Dakika Ekonomi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.01.2020 18:58:32. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Rolls-Royce 116 yıllık satış rekorunu kırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]