Rolls-Royce Birleşik Krallık'ta 16 mini nükleer santral kurmayı planlıyor - Son Dakika
BBC

Rolls-Royce Birleşik Krallık'ta 16 mini nükleer santral kurmayı planlıyor

12.11.2020 07:02
Rolls-Royce Birleşik Krallık'ta 16 mini nükleer santral kurmayı planlıyor, System.String[]

Rolls Royce liderliğindeki bir konsorsiyum Birleşik Krallık’ta 16 mini nükleer santral kurma planını açıkladı.

Rolls Royce liderliğindeki bir konsorsiyum Birleşik Krallık'ta 16 mini nükleer santral kurma planını açıkladı.

Planın hayata geçmesi durumunda İngiltere'nin orta ve kuzey bölgelerinde önümüzdeki beş yılda 6 bin yeni iş imkanı yaratılacağı belirtiliyor.

BBC'nin edindiği bilgilere göre Başbakan Boris Johnson, ekonominin çevreye duyarlı bir şekilde toparlanması planı kapsamında bu projeye 200 milyon sterlinlik bir destek açıklamayı düşünüyor.

Rolls-Royce bu yöntemle elektrik üretiminin düşük karbon salımına yol açacağını savunuyor.

Şirket geçen yıl mini nükleer santral konseptini geliştirmek için 18 milyon sterlinlik bir fon almıştı.

İngiliz hükümeti 2050'ye kadar net karbon salımını sıfıra indirme hedefine ulaşabilmek için nükleer enerjinin önemli bir rol oynayacağını savunuyor.

Öre yandan İngiltere mevcut nükleer enerji santrallerinden yedisini 2030'a kadar kapatmayı, son nükleer santrali olan Sizewell B'yi de 2035'te kapatmayı planlıyor.

Bu santraller ülkedeki elektriğin yüzde 20'sini üretiyor.





Mini nükleer santral nedir?

Rolls-Royce ve ortakları, zemini sağlam olmayan yerlere büyük nükleer santraller kurmak yerine küçük prefabrik nükleer santrallerden elektrik üretmeyi savunuyor.

Bu plan, nükleer enerji santrallerinin yüksek teknoloji ürünü birer lego gibi kullanılmasını içeriyor.

Nükleer santrallerden yüksek güvenlik standartları beklendiği için yeni bir santral kurmanın maliyeti çok yüksek.

Son dönemde İngiltere'de yeni nükleer santraller kurulmadığı için hatalardan ders almayı sağlayacak pek imkan da olmuyor.

Her biri 440 megawatt üretecek

Bu yüzden Rolls-Royce ve ortakları büyük santraller kurmak yerine çok sayıda küçük santral kurmayı öneriyor.

Bu konseptte geleneksel nükleer santrallerin aksine kurulum masrafı daha düşük oluyor.

Şirketin planlarına göre her mini nükleer santral 440 megawattlık enerji üretecek.

İlk birkaç santralin kurumunun ardından yeni santrallerin kurulum masrafının 2 milyar sterline düşeceği hesaplanıyor.

Konsorsiyum, ilk modüler nükleer enerji santralinin 10 yıl içinde hayata geçebileceğini, o tarihten itibaren her yıl iki mini santral kurulabileceğini savunuyor.

Karşılaştırmak gerekirse Somerset'te inşası devam eden nükleer santralin 22 milyar sterline mal olması bekleniyor.

Hükümet 2030 yılına kadar altı nükleer santralin kapatılmasının ardından 2050'ye kadar net sıfır karbon salımına ulaşmayı hedefliyor.

Bunun için evlerde ve ulaşımda fosil yakıtların kullanılmasının önüne geçmek gerekiyor.

Fakat evlerde ısınmak için gaz yerine elektrik kullanılması, mevcut ulusal elektrik tüketimini üçe katlayabilir.

Öte yandan Kanada'daki British Columbia Üniversitesi'nden Prof. MV Ramana, mini nükleer santrallerin uyması gereken standartların büyük santrallerden farksız olduğunu, bu nedenle küçük prefabrik santrallerin maliyet açısından ciddi bir fark yaratmayacağını düşünüyor.

Rolls-Royce Birleşik Krallık'ta 16 mini nükleer santral kurmayı planlıyor

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Son Dakika Dünya Rolls-Royce Birleşik Krallık'ta 16 mini nükleer santral kurmayı planlıyor - Son Dakika Dünya

BBC

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