Rolls-Royce Cullinan, şirketin ilk SUV modeli Türkiye'de

ZAHMETSİZ LÜKS

Lüks otomobil denildiğinde akla gelen ilk marka olan Rolls-Royce tarihinin ilk SUV modelini Türkiye'ye getirdi.



Yeni Rolls-Royce Cullinan, İstanbul'da bulunan İngiltere konsolosluğunda yapılan basın toplantısıyla Türkiye'ye adım attı. Basın mensuplarının yoğun ilgisiyle karşılaşan Rolls-Royce Cullinan lüks, konfor ve ergonomiyi bir araya getiriyor.



Rolls-Royce Cullinan; lüksle çok yönlü sürüş deneyimini birleştirerek pürüzsüz bir yol hissi sunuyor.



Royal Motors Başkan Yardımcısı ve Rolls-Royce Motor Cars İstanbul Marka Müdürü Hilal Aysal



"Cullinan sizi günlük hayatın monotonluğundan çıkartarak ıssız bir gölde balık tutmaya, karlı yollardan geçerek dağ evinize zahmetsizce götürürken aynı zamanda çocuklarınızı evden okula, akşamları ise bir sanat sergisine aynı lüks hissiyle götürecektir"dedi.



Rolls-Royce Cullinan, gerçek lüks ile arazi yolculuğuna çıkma hayallerini gerçeğe dönüştürüyor. Tamamı alüminyum "Lüks Mimarisi" üzerine konumlanan tasarımıyla ikinci alüminyum Rolls-Royce olma özelliği de taşıyor.



Rolls-Royce Motor Cars Merkez Avrupa ve Doğu Avrupa İletişim Direktörü Frank Tiemann;



"'Yaşam tarzlarında sınırlamaları kabul etmeyenler için tasarımcılarımız, gerçekten benzersiz ve ödünsüz bir otomobil yarattı" diye konuştu.



Şimdiye kadar keşfedilmiş en büyük elmas taşının adını taşıyan Cullinan; Rolls-Royce'un ilk yüksek gövdeli, her türlü engeli aşabilen, her rotasyona ulaşabilecek, eşsiz arazi otomobilidir. Dünyanın her yerinde yapılan düzinelerce yol testine göre bu otomobil, engebeli araziyi güvenle geçebiliyor ve çevikliğiyle de yüksek performans sergiliyor.



Rolls-Royce'un ünlü 'Magic Carpet Ride'i(Uçan Halı Sürüşü) Cullinan'ının sofistike ayarlanabilir havalı süspansiyonuyla bütün arazi koşullarında deneyimlenebilmektedir. Aynı zamanda Cullinan, SUV segmentinde ilk "üç kutu özellikli" otomobildir. Otomobil içindeki opsiyonel bölme duvarı; yolcular için bagaj bölmesinden ayrılmış ayrı bir ortam yaratır.



Yeni 6,75 litrelik çift turbolu V12 motor dört çeker sistemiyle birlikte 563 HP/ 420 kW güç ve 850 Nm tork üretiyor. Gerçek bir Rolls-Royce olan Cullinan, sahiplerinin çok çeşitli yaşam tarzlarına özel olarak geliştirilen, kişiye özel seçenekleriyle sunuluyor.



Özel sipariş seçeneklerinden biri olan Viewing Suite sadece bir düğmeye basarak bagaj bölümünden arka tarafa bakan, çift deri koltuk ve özel kokteyl masasından oluşmaktadır.



İngiliz Başkonsolosu Sayın Judith Slater, bu özel gecede şunları söyledi:



"Rolls-Royce, Royal Motors ile birlikte Türkiye pazarında beklentilerin çok üzerinde bir başarı elde etti. Her gelen yeni modelle gençleşen Rolls-Royce, ilk SUV'u Cullinan ile birlikte sadece şehir hayatında konfor ve lüks arayanlara değil, macera tutkunlarını da kendine çekiyor." diyerek sözlerini tamamladı.