Rolls-Royce "kaynak için hisse satışı" görüşmelerini bıraktı

Birleşik Krallık mühendislik şirketi Rolls-Royce, Asya ve Ortadoğu merkezli şirketlerle, hisse satışına ilişkin görüşmeleri bıraktığını açıkladı.

Birleşik Krallık'ın 114 yıllık mühendislik şirketi, sözü edilen Asya ve Ortadoğu merkezli şirketlerle hisse satışı göreşmelerini kestiğini, hissedarlarından 2.0 milyar sterlin nakit girişi talep ettiğini duyurmasının ardından yaptı.