Rolls-Royce, Sanad Aerotech'in Abu Dhabi'de işlettiği yeni bir bağımsız Yetkili Bakım Merkezi'yle global servis ağını genişletiyor. Yeni yapılan anlaşma, Rolls-Royce'un önemli bölgesel lokasyonlarda yer alan servis merkezleriyle stratejik ortaklıklar kurarak bakım kapasitesini nasıl büyüttüğünü ortaya koyuyor. Konuyla ilgili bültenimizi değerlendirmenize sunarız.

Sanad Aerotech, gittikçe genişleyen bağımsız Yetkili Bakım Merkezleri ağına katılımıyla global operatörler için eksiksiz Trent 700 bakım servisleri sağlayacak. Trent 700, şu anda 800'den fazla Airbus A330'u çalıştırıyor ve dünya genelinde 83 operatörle uçuyor. Bu anlaşma, Rolls-Royce'un önemli bölgesel lokasyonlarda yer alan servis merkezleriyle stratejik ortaklıklar kurarak bakım kapasitesini nasıl büyüttüğünü ortaya koyuyor.

Rolls-Royce Sivil Havacılık Müşteri Kurulu Başkanı Dominic Horwood, konuyla ilgili görüşlerini "Bu anlaşma, yalnızca Trent'in gücünü değil, aynı zamanda geniş bir servis ağına olan adanmışlığımızı ve ihtiyaç duyduğumuz yerlerde daha büyük bir servis kapasitesi için stratejik plan yapabildiğimizi gösteriyor. Birçok Trent 700 motoru ilk yaşam döngülerinin sonuna ulaşırken Sanad Aerotech, ağımıza değerli bir ekleme olacak, Orta Doğu bölgesi ve ötesindeki müşterilerimiz için uçak mevcudiyetini sağlayarak gerekli bakım işlerimizi tamamlayacak." diyerek açıkladı.

Rolls-Royce Trent 700 müşterileri artık Orta Doğu'daki artan kapasiteden faydalanacak. Sanad Aerotech ile yapılan bu anlaşma, Rolls-Royce'un Abu Dhabi Uluslararası Havalimanındaki yenilikçi tesisinde yıllık olarak servis yaptığı Trent 700 sayısını üçe katlayacak. Sanad Aerotech'in sahibi ise bu bölgede otuz yıldır varlık gösteren ve önemli bir tecrübeye sahip olan Mubadala Investment Company.

Sanad Aerotech'in İcra Kurulu Başkanı Mansoor Janahi ise "Sanad Aerotech için Rolls-Royce bağımsız Yetkili Bakım Merkezi olmak büyük bir kilometre taşı ve Abu Dhabi'yi lider bir küresel havacılık merkezi olarak şekillendirmeye yönelik devam eden çabamızın önemli bir parçası. "Bu anlaşma, Trent 700'e yönelik kapasitelerimizin artırılmasını da beraberinde getiriyor. Bu durum hem Rolls-Royce'a hem de mevcut müşterilerimize motorların en yüksek kaliteyle bakımını yapan yetkinliğimiz ve çok uluslu iş gücümüzü sunarak fayda sağlayacak." şeklinde konuştu.

Bu yeni ortaklık, Rolls-Royce servislerinin uçak mevcudiyetini en üst seviyeye çıkarmak için kapasitesi gittikçe artan, rekabetçi ve esnek bir servis stratejisini destekliyor.