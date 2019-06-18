Son Dakika Haberleri: Rolls-Royce, Siemens'in elektrikli uçak bölümünü satın alıyor
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Rolls-Royce, Siemens'in elektrikli uçak bölümünü satın alıyor

1 saat önce

BERLİN (AA) – Siemens, elektrikli uçak bölümünü (eAircraft) bölümünü, dünyanın en büyük uçak motoru üreticilerinden İngiltere merkezli Rolls-Royce satmak için anlaşma imzaladı.

Rolls-Royce, Siemens'in elektrikli uçak bölümünü satın alıyor, System.String[]
BERLİN (AA) – Siemens, elektrikli uçak bölümünü (eAircraft) bölümünü, dünyanın en büyük uçak motoru üreticilerinden İngiltere merkezli Rolls-Royce satmak için anlaşma imzaladı.
Siemens'ten yapılan açıklamada, Siemens'in kendi bünyesinde oluşturduğu bir startup up şirketi olan Siemens eAircraft'ın Rolls-Royce'a satılması konusunda Paris Havacılık Fuarı'nda anlaşma imzalandığı belirtildi.
Siemens eAircraft'ın Almanya'da ve Macaristan'da 180 kişiye istihdam sağladığı belirtilen açıklamada, söz konusu anlaşmanın finansal detaylarına dair bilgi verilmedi.
Açıklamada, anlaşmanın Rolls-Royce'nın uçaklar için "elektrik ve hibrid elektrik kaldırma sistemleri" konusunda lider tedarikçi olma hedefine yönelik olduğu belirtilirken, satın almanın gerekli izinler alındıktan sonra 2019 sonunda tamamlanmasının beklendiği ifade edildi.
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 02:52 Kaynak: AA
Paris, İngiltere, Siemens, Güncel
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