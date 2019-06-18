Son Dakika Haberleri: Rolls-Royce, Siemens’in elektrikli uçak bölümünü satın alıyor
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Rolls-Royce, Siemens’in elektrikli uçak bölümünü satın alıyor

7 dakika önce

Siemens'in kendi bünyesinde oluşturduğu bir startup up şirketi olan Siemens eAircraft'ın Rolls-Royce'a satılması konusunda Paris Havacılık Fuarı'nda anlaşma imzalandı.

Rolls-Royce, Siemens’in elektrikli uçak bölümünü satın alıyor, System.String[]
Siemens'in kendi bünyesinde oluşturduğu bir startup up şirketi olan Siemens eAircraft'ın Rolls-Royce'a satılması konusunda Paris Havacılık Fuarı'nda anlaşma imzalandı.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 03:38 
havacılık, paris, siemens, Ekonomi
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