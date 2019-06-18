Rolls-Royce, Siemens’in elektrikli uçak bölümünü satın alıyor
7 dakika önce
Siemens'in kendi bünyesinde oluşturduğu bir startup up şirketi olan Siemens eAircraft'ın Rolls-Royce'a satılması konusunda Paris Havacılık Fuarı'nda anlaşma imzalandı.
Siemens
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 03:38
'in kendi bünyesinde oluşturduğu bir startup up şirketi olan Siemens eAircraft'ın Rolls-Royce'a satılması konusunda Paris
Havacılık Fuarı'nda anlaşma imzalandı.
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