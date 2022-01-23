Rolls-Royce'un elektrik bölümüne yeni başkan! - Son Dakika

Rolls-Royce, Rob Watson'ı Elektrik Bölümü Başkanı olarak yönetici ekibine dahil ettiğini duyurdu.

Ekim 2017'den beri Elektrik Bölümü'nün yöneticiliğini üstlenen Rob Watson, Rolls-Royce'taki on yılı aşkın kariyeri boyunca grup genelinde çeşitli üst düzey görevlerde rol aldı.

Rob Watson'ın yeni görevi, Rolls-Royce'un 2022 yılı itibarıyla SMR ve diğer üç biriminin yanı sıra Elektrik bölümün'de mali tablolarında ayrı bir kalem olarak raporlayacağını duyurmasının ardından açıklandı.

Rolls-Royce Elektrik Bölümü, havacılık müşterilerine elektrikli dikey kalkış ve iniş (eVTOL) uçakları için tahrik sistemleri sunmaya devam ediyor. Kısa mesafe (commuter) uçaklarına yönelik tamamen elektrikli tahrik sistemlerini de envanterine kattığını duyuran Rolls-Royce Elektrik Bölümü, 2021 yılında Vertical Aerospace, Eve ve Tecnam ile ortaklıklar yaptığını duyurmuştu. Şirket 2021 yılı içerisinde Spirit of Innovation ile dünyanın en hızlı tamamen elektrikli uçağı için hız rekoru denemesinde bulundu ve rekorun resmi olarak onaylanmasını bekliyor.

Rolls-Royce CEO'su Warren East söz konusu atamayla ilgili olarak şunları söyledi: "Rolls-Royce olarak net sıfır karbon stratejimize geçişte önemli ticari fırsatlar yaratmaya devam ediyoruz. Yolculuğumuz sırasında Rob Watson, Rolls-Royce Elektrik Bölümü'nün kurulmasında önemli bir rol oynadı. Gelişmiş hava hareketliliği pazarlarına yön veren bölümümüzün yönetim ekibine atanan Watson'a yeni görevinde başarılar diliyorum."