Rolls Royce Uzaya Açılıyor - Son Dakika

Rolls Royce Uzaya Açılıyor

17.01.2021 09:47
Rolls Royce Uzaya Açılıyor, System.String[]

Rolls-Royce Uzay Programı... Hızla gelişen uzay sektörüne yeni bir destek de Rolls-Royce'dan... Rolls Royce ve Birleşik Krallık Uzay Ajansı imzaladıkları anlaşma ile uzay araştırmalarına yeni bir ufuk açtı!

Rolls-Royce Uzay Programı... Hızla gelişen uzay sektörüne yeni bir destek de Rolls-Royce'dan...

Rolls Royce ve Birleşik Krallık Uzay Ajansı imzaladıkları anlaşma ile uzay araştırmalarına yeni bir ufuk açtı!

Geleceğin nükleer güç seçeneklerini araştırmak üzere anlaşan iki dev birlikte uzay araştırmalarında çığır açabilir.

Rolls Royce, Dünya'da bu işe odaklı tek firma şu an. Mekanik, elektrik ve nükleer güç çözümlerini kullanarak gelecekte karşılaşılabilecek zorlukları yenmek için hazırlanıyorlar.

Güçlü bir birlik olacağı kesin çünkü BK zaten oldukça güçlü bir nükleer network ve kaynak zinciri sahibi.

KİM TUTAR SİZİ ARTIK!

Dünya pazarına sunabilecekleri paketler bol. Uzayda kayda değer uygulamalar arasında sayabileceğimiz liste şöyle, uzaya yönelik çözümler sunmak, yeni nükleer teknolojiler, dijital yetenekler ve mühendislik teknik bilgilerinin  yanı sıra yenilikçi, yaratıcı güç ve termal yönetim olanakları. Bunları kullanarak uzay aracı üretimi ve lansmanı yapmakla başlayıp hızla artan orbit faaliyeti talebini canlandırabilirler.

Rolls-Royce kolları sıvamış! Sürdürülebilir enerji konusunda deneyimleri de var, kim tutar sizi diyorum şimdiden!

Rolls Royce Uzaya Açılıyor

Rolls Royce-Bentley, Birleşik Krallık, Nükleer, Uzay, Teknoloji, Son Dakika

Kaynak: Space Mag Türkiye

Son Dakika Teknoloji Rolls Royce Uzaya Açılıyor - Son Dakika


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