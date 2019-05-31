Son Dakika Haberleri: Rolüyle sigara bağımlılığına dikkat çekti
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Rolüyle sigara bağımlılığına dikkat çekti

56 dakika önce

MERSİN'in Anamur ilçesinde, '31 Mayıs Dünya Tütünsüz Günü'nde kaymakamlıkça düzenlenen yürüyüşe katılan lise öğrencisi Aleyna Erciş, sigara ve alkolün zararlarını anlattı.

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MERSİN'in Anamur ilçesinde, '31 Mayıs Dünya Tütünsüz Günü'nde kaymakamlıkça düzenlenen yürüyüşe katılan lise öğrencisi Aleyna Erciş, sigara ve alkolün zararlarını anlattı. Sigara yüzünden ayağını dizinden, elini de bileğinden kaybeden hastayı canlandıran Erciş, sigaradan uzak durulması gerektiğini söyledi. Anamur Kaymakamlığı, İlçe Gençlik ve Spor ile Milli Eğitim müdürlüklerince ortaklaşa düzenlenen yürüyüşte Lokman Hekim Mesleki Teknik Anadolu Lisesi'nin 4'üncü sınıf öğrencisi Aleyna Erciş, sigara içen bağımlının başına gelebilecekleri canlı olarak ilçe sakinlerine yaşatmak istedi. Sigara yüzünden bir ayağını dizinden ve bir elini de bileğinden kaybeden, oksijen tüpüne bağlı hastayı canlandıran ve arkadaşları tarafından tekerlekli sandalyesi sürülen Erciş, herkesin dikkatini çekti. "Sigara içerseniz böyle olurusunuz" diyerek, herkesi sigaradan uzak durmaya davet eden Erciş, "'Bir defa içmekle bir şey olmaz' demeyin, bir içişte bile belki bir damarınızı kaybediyor olabilirsiniz. İçmeyin, sigara sizin arkadaşınız değil" dedi. Erciş'in arkadaşları ve diğer öğrenciler de sigaranın sağlığa zararlarını, taşıdıkları dövizlerle anlatmaya çalıştı.
Aleyna Erciş, etkinlik sonunda sargılardan kurtularak, ayağa kalkıp, "Bir an kendimi bir başkalarının bakımına muhtaç hissettim. Çok kötü bir durum" diyerek duygularını anlattı.
Öğretmen Zübeyde Dalaklıoğlu ise son dönemde öğrenciler arasında sigara içme alışkanlığının yaygınlaştığına dikkat çekerek, bu durumdan duyduğu üzüntüyü dile getirdi.
Milli Eğitim Müdürü İlyas Mercan da her türlü bağlamlılığa karşı farkındalık oluşturmak için bu etkinliği düzenlediklerini söyledi. Anamur Ortaokulu'nun müdürü Mustafa Kaplan, sigaranın zararları konusunda öğrencilerden büyük dersler aldıklarını söyledi.
Öğrenciler, otogar kavşağından Atatürk Bulvarı ve Akdeniz Caddesi güzergahını kullanarak, Yeni Cumhuriyet Meydanı'na yürüdü.

- Mersin
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 03:39 Kaynak: DHA
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