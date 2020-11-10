Rölyef sanatçısı Kalınbacak'ın, 'Neşe'nin Düşleri' adlı sanal sergisi açıldı - Son Dakika

Eskişehirli rölyef sanatçısı Neşe Kalınbacak 8'nci kişisel 'Neşe'nin Düşleri' konulu sanal sergisini beğeni ile açtı.

Rölyef sanatçısı Neşe Kalınbacak konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "Beğeni ve el emeği ile yaptığım rölyef eserlerimi izleyicilerle sanal ortamda paylaşmanın gurur ve heyecanını içtenlikle yaşıyorum. Açtığım sanal sergimde; beğeni, el emeği ve özenerek yaptığım 36 eserimi sergiledim. Çanta üzerine, deriden rölyef yaptım. Çoğu eserlerimi meydana getirirken; insanlardan, tarihten ve doğadan esinlendim. Bazı eserlerimi atık kağıtlardan tasarladım. Atık kağıtlarımı hiçbir zaman atmıyorum ve eser meydana getirmede özeni ile değerlendiriyorum Bazı eserlerimi de kumaşla kaplayıp yeni tasarımlar yaptım ve sanal sergimde sergiledim" dedi. Sanal sergim; süresiz olarak sanal sergide kalacaktır" dedi. - ESKİŞEHİR