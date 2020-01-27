Roma 1-1 Lazio

Olimpiyat Stadı'nda oynanan ve 60 bin futbolseverin tribünden takip ettiği müsabakayı, hakem Gianpaolo Calverese yönetti.



Mücadelenin ilk yarısında ev sahibi olmasının avantajıyla topun kontrolü daha çok Roma'da kaldı.



26. dakikada Bryan Cristante'nin ceza sahasına doldurduğu topa iyi yükselerek kafa vuruşu yapan Edin Dzeko, boşa çıkan Lazio kalecisi Thomas Strakosha'nın üstünden meşin yuvarlağı ağlara göndererek, sarı-kırmızılıları 1-0 öne geçirdi.



Lazio'dan bu gole yanıt, 34. dakikada geldi. Kullanılan köşe vuruşunda gelen topu uzaklaştırmak isterken içeri doğru çelen Roma kalecisi Pau Lopez'in hatasını iyi değerlendiren Francesco Acerbi, skoru 1-1'e getirdi.



Maçın ilk yarısı, 1-1 tamamlandı. Karşılaşmanın 49. dakikasında Cengiz Ünder'in ara pasında hareketlenen Justin Kluivert yerde kaldı. Hakem Calverese, penaltı kararı verdi. Pozisyonu tekrar değerlendirmek için VAR'a giden hakem, penaltı kararını iptal etti.



İkinci yarıda ev sahibi Roma daha baskılı oynarken, iki takım da girdiği pozisyonları değerlendiremeyince müsabaka 1-1 sona erdi.



Başkent takımları derbiden 1'er puanla ayrılırken, Lazio ligde 11 maç sonra puan kaybetti. Puanını 46'ya çıkaran Lazio, ligde 3. basamaktaki yerini korudu. Roma ise puanını 39'a yükseltti ve 4. sırada yer aldı.



Milli futbolcu Cengiz Ünder, karşılaşmaya ilk 11'de başlarken, Roma'daki bir diğer milli oyuncu Mert Çetin ise bu maçta görev almadı.



Bu arada, karşılaşmayı, Fransa'nın Lille takımında forma giyen, sakatlığı sebebiyle Roma'da tedavi gören milli oyuncu Yusuf Yazıcı da tribünden takip etti.



