Fao Genel Direktörü, 2022 Dünya Gıda Forumu'nun Açılışında Bir Konuşma Yaptı

ROMA, 18 Ekim (Xinhua) -- Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) Genel Direktörü Qu Dongyu, İtalya'nın başkenti Roma'da düzenlenen 2022 Dünya Gıda Forumu'nun (WFF) açılış töreninde hitap ediyor, 17 Ekim 2022. Pazartesi günü Roma'da başlayan 2022 Dünya Gıda Forumu (WFF), inovasyon ve teknoloji yoluyla dünyanın giderek ağırlaşan gıda kriziyle en iyi nasıl başa çıkılacağı konusundaki düşüncelerini paylaşmak üzere dünyanın dört bir yanından çok sayıda genci biraraya getirdi. (Fotoğraf: Pier Paolo Cito/FAO/Dağıtım Xinhua aracılığıyla)