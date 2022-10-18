Fao Genel Direktörü, 2022 Dünya Gıda Forumu'nun Açılışında Bir Konuşma Yaptı - Son Dakika
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Fao Genel Direktörü, 2022 Dünya Gıda Forumu'nun Açılışında Bir Konuşma Yaptı

18.10.2022 16:54
Fao Genel Direktörü, 2022 Dünya Gıda Forumu'nun Açılışında Bir Konuşma Yaptı

ROMA, 18 Ekim (Xinhua) -- Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) Genel Direktörü Qu Dongyu, İtalya'nın başkenti Roma'da düzenlenen 2022 Dünya Gıda Forumu'nun (WFF) açılış töreninde hitap ediyor, 17 Ekim 2022.

ROMA, 18 Ekim (Xinhua) -- Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) Genel Direktörü Qu Dongyu, İtalya'nın başkenti Roma'da düzenlenen 2022 Dünya Gıda Forumu'nun (WFF) açılış töreninde hitap ediyor, 17 Ekim 2022. Pazartesi günü Roma'da başlayan 2022 Dünya Gıda Forumu (WFF), inovasyon ve teknoloji yoluyla dünyanın giderek ağırlaşan gıda kriziyle en iyi nasıl başa çıkılacağı konusundaki düşüncelerini paylaşmak üzere dünyanın dört bir yanından çok sayıda genci biraraya getirdi. (Fotoğraf: Pier Paolo Cito/FAO/Dağıtım Xinhua aracılığıyla)

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Dünya ikincisi oldu Dünya ikincisi oldu
Kaynak: Xinhua

Gıda Ve Tarım Örgütü, İtalya, Dünya, Roma, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Fao Genel Direktörü, 2022 Dünya Gıda Forumu'nun Açılışında Bir Konuşma Yaptı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Fao Genel Direktörü, 2022 Dünya Gıda Forumu'nun Açılışında Bir Konuşma Yaptı - Son Dakika
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