Röportaj: Çin'in Güçlenen Ekonomisi Küresel Ticaretin Toparlanması Adına İyi Bir İşaret

ROMA, 26 Ağustos (Xinhua) -- İtalya'nın önde gelen küresel işletme ve yönetim uzmanlarından biri, Çin'in güçlenen ekonomik toplanmasının, dünyanın yükselen fiyatlar, azalan gıda tedariki ve Ukrayna krizinin yarattığı belirsizliğin yol açtığı ekonomik güçlüklerle mücadele ederken önemli bir gelişme olduğunu söyledi. İtalya'nın başkenti Roma'daki LUISS Üniversitesi İşletme ve Yönetim Bölümü'nde küresel yönetim profesörü olan Antonio Majocchi, dünyanın ikinci büyük ekonomisi olan Çin ekonomisinin ne yaparsa yapsın dünya piyasalarında dalga etkisi yarattığını söyledi. Majocchi, kısa süre önce Xinhua'ya verdiği demeçte, Çin'in büyümesi yavaşlarsa bu herkes için sorun olur, eğer Çin'in büyümesi artarsa, bu herkes için iyi haberdir" dedi.

Çin'in dünya ekonomi üzerindeki etkisinin son derece önem taşıdığını ve "özellikle İtalya ve Almanya gibi büyük ihracatçı ekonomiler" tarafından kesinlikle hafife alınmaması gerektiğini söyledi ve "bu genel olarak Avrupa için de geçerlidir" diye ekledi. Çin'den gelen son haberler olumlu yöndeydi. Çin Ulusal İstatistik Bürosu'na (NBS) göre, tüketici mallarının perakende satışları, Haziran ayındaki yüzde 3,1'lik artışın ardından Temmuz ayında bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 2,7 artış kaydetti. NBS, Temmuz ayında Çin ekonomisinin, "giderek daha fazla karmaşıklaşan ve zorlu hale gelen uluslararası ortamın yanı sıra yurtiçinde sık ve yer yer ortaya çıkan Kovid-19 salgınlarına" rağmen "toparlanma ivmesini sürdürdüğünü" açıkladı. Majocchi, uluslararası durumun koronavirüs pandemisinden küresel ekonomik toparlanmaya başlanmasını daha "hassas" ve zorlu hale getirdiğini söyledi. Majocchi, "Her şey bugün daha zor" dedi. Küresel ekonomi daha yüksek enerji ve ulaşım fiyatları ve gıda sıkıntısından muzdarip. Bu arada Avrupa ülkelerinde ve başka yerlerdeki alışılmadık derecedeki sıcak ve kuru hava pek çok sektöre darbe vurdu.

İtalyan profesör, Çin'deki fiyatların Avrupa'dakilere göre daha ılımlı seviyede arttığını kaydetti. Avrupa Birliği'nin istatistik ofisine (Eurostat) göre Euro bölgesi ülkelerinde Temmuz ayında yıllık enflasyon yüzde 8,9 yükselirken, ABD'de Temmuz ayında tüketici enflasyonu bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 8,5 arttı. Buna karşılık Çin'de resmi verilere göre, söz konusu ayda ülkede tüketici fiyatları endeksi, Temmuz 2021'e göre yüzde 2,7 yükseldi. Majocchi, "(küresel ekonomi açısından) artık en büyük mesele enflasyon ama Çin'de tüketici fiyatları çok daha düşük" dedi. Prof. Majocchi, Çin ekonomisinin güçlenmesinin gelecek aylar ve yıllarda yatırım görünümünü düzeltmeye yardımcı olacak küresel ekonomik faktörler arasında olduğunu söyledi. Majocchi, Çin'de istikrarlı bir durumun ekonomik beklentiler üzerinde olumlu bir etkisi olacağını ve talebin artacağını ve bunun "dünya ekonomisi üzerinde olumlu etkisi olacağını" sözlerine ekledi.