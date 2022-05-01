Roma antik tiyatrosu, her yıl yüzlerce turisti ağırlıyor - Son Dakika
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Roma antik tiyatrosu, her yıl yüzlerce turisti ağırlıyor

01.05.2022 12:24

Ürdün'ün başkenti Amman'ın bilinen en eski yerleşim yerlerinden olan ve ülke turizminde önemli yer tutan Amman Kalesi'ni ziyaret edenler, pek çok uygarlığın kalıntılarını görebilme imkanı buluyor.

Ürdün'ün başkenti Amman'ın bilinen en eski yerleşim yerlerinden olan ve ülke turizminde önemli yer tutan Amman Kalesi'ni ziyaret edenler, pek çok uygarlığın kalıntılarını görebilme imkanı buluyor.

Kale, tarih boyunca Roma, Bizans ve Emeviler gibi medeniyetlere ev sahipliği yapması dolayısıyla dünyanın en eski yerleşim yerleri arasında sayılıyor. Yerli ve yabancı turistler tarafından ilgi gören Amman Kalesi, Herkül Tapınağı, Bizans Kilisesi ve Emevi Sarayı ile su sarnıcı gibi yapıları bünyesinde bulunduruyor.

Açık hava müzesine bürünen kalenin girişinde ziyaretçileri Amman'ın tarihine ilişkin bilgilerin yazılı olduğu mermer bloklar karşılıyor.

Amman'ın yüksek tepelerinden birinde inşa edilen kalenin surlarından şehrin diğer tepelerine bakıldığında ise kireç taşından yapılma bej renkli evler, Roma antik tiyatrosu, camiler ile modern şehir panoramik bir görsellik sunuyor.

Ayrıca kentin eski çarşısından bakıldığında kaledeki Herkül Tapınağı güzel görüntüler oluşturuyor.

Kaledeki Emevi Sarayı ve içerisindeki motifler, ziyaretçilere dönemin modern mimarisinden görseller aktarıyor.

Roma antik tiyatrosu, her yıl yüzlerce turisti ağırlıyor

Şehrin meydanında bulunan Roma antik tiyatrosu, milattan önce 2. yüzyılda inşa edilen ülkenin önemli turistik merkezlerinden birisi olarak da öne çıkıyor. 6 bin kişilik kapasiteye sahip tiyatro, görkemli mimarisiyle her yıl yüzlerce yerli ve yabancı turist tarafından ziyaret ediliyor. Roma imparatoru Antoninus Pius döneminde inşa edilen tarihi yapı, her yıl çok sayıda konser ve festivale ev sahipliği yapıyor.

Roma antik tiyatrosu, her yıl yüzlerce turisti ağırlıyor
Roma antik tiyatrosu, her yıl yüzlerce turisti ağırlıyor
Roma antik tiyatrosu, her yıl yüzlerce turisti ağırlıyor
Roma antik tiyatrosu, her yıl yüzlerce turisti ağırlıyor
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Togo Cumhuriyeti, Bizans, Ürdün, Roma, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Roma antik tiyatrosu, her yıl yüzlerce turisti ağırlıyor - Son Dakika


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