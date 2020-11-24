Avrupa'da Covid-19'a bağlı can kayıpları çığ gibi artıyor - Son Dakika

Avrupa'da Covid-19'a bağlı can kayıpları çığ gibi artıyor

24.11.2020 17:11

Avrupa'da korona virüs kaynaklı can kaybı sayısı hızla arterken, Covid-19 salgınının ikinci dalgasının en fazla etkilediği İngiltere, Fransa ve İtalya'da ölümler 50 bine ulaştı.

Avrupa'da korona virüs kaynaklı can kaybı sayısı hızla arterken, Covid-19 salgınının ikinci dalgasının en fazla etkilediği İngiltere, Fransa ve İtalya'da ölümler 50 bine ulaştı.

Covid-19 salgınını en şiddetli yaşayan Avrupa ülkelerinde, korona virüs kaynaklı can kayıpları hızla artmaya devam ediyor. Avrupa şu ana kadar rapor edilen vaka ve can kayıpları, küresel vakaların ve can kayıplarının 4'te 1'ini oluşturuyor. Avrupa'da toplam korona virüs vaka sayısı 16 milyon 646 bin 628'e ulaşırken, toplam can kaybı ise 376 bin 539'a yükseldi. Covid-19 salgınının ikinci dalgasından en fazla etkilenen Avrupa ülkelerinden Fransa'da korona virüs kaynaklı can kayıpları 50 bine yaklaşırken, İngiltere ve İtalya'daki can kaybı sayıları dün itibariyle 50 bini geride bıraktı.

İNGİLTERE'DE 55 BİN 230 KİŞİ COVİD-19'DAN HAYATINI KAYBETTİ

İngiltere'de son 24 saatte 15 bin 450 yeni vaka tespit edilmesi ise toplam vaka sayısı 1 milyon 527 bin 495'e, son 24 saatte korona virüs nedeniyle 206 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybı da 55 bin 230'a yükseldi.

İTALYA'DA KORONA VİRÜSE BAĞLI CAN KAYBI SAYISI 50 BİNİ AŞTI

İtalya'da korona virüs salgınında son 24 saatte 22 bin 930 yeni vaka tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 1 milyon 431 bin 795'e, son 24 saatte 630 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybı da 50 bin 453'e ulaştı.

FRANSA'DA CAN KAYIPLARI 50 BİNE YAKLAŞIYOR

Fransa'da ise son 24 saatte 4 bin 452 yeni vakanın tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 2 milyon 144 bin 660'a ulaşırken, son 24 saatte 501 kişinin daha hayatını kaybetmesi ile toplam can kaybı sayısı da 49 bin 232'ye yükseldi.

(İHA)

Avrupa'da Covid-19'a bağlı can kayıpları çığ gibi artıyor
Avrupa'da Covid-19'a bağlı can kayıpları çığ gibi artıyor
Avrupa'da Covid-19'a bağlı can kayıpları çığ gibi artıyor
Avrupa'da Covid-19'a bağlı can kayıpları çığ gibi artıyor
Avrupa'da Covid-19'a bağlı can kayıpları çığ gibi artıyor

Koronavirüs, İngiltere, Fransa, İtalya, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Avrupa'da Covid-19'a bağlı can kayıpları çığ gibi artıyor - Son Dakika


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