Son Dakika Haberleri: Roma, Cengiz Ünder ile Kazandı

Roma, Cengiz Ünder ile Kazandı

1 saat önce

İtalya 1. Futbol Ligi (Serie A) ekiplerinden Roma, 19. hafta mücadelesinde deplasmanda Parma'yı 2-0 mağlup etti.

Roma, Cengiz Ünder ile Kazandı, System.String[]
İtalya 1. Futbol Ligi (Serie A) ekiplerinden Roma, 19. hafta mücadelesinde deplasmanda Parma'yı 2-0 mağlup etti.


Ligin ilk yarısının son hafta karşılaşmasında, Parma, Ennio Tardini Stadı'nda Roma'yı konuk etti. İki takımın da yakaladığı gol fırsatlarını değerlendiremediği ilk yarı, 0-0 tamamlandı.

İkinci yarıda daha atak bir oyun sergileyen Roma, 58. dakikada Bryan Cristante'nin ağları sarsmasıyla 1-0 öne geçti. Mücadelede 90 dakika boyunca sahada kalan Cengiz Ünder, 75. dakikada attığı golle Roma'yı 2-0 öne geçirdi ve karşılaşma, bu skorla sona erdi. Milli futbolcu, ilk golün de asistini yaparak galibiyette başrol oynadı.

Puanını 30'a çıkaran Roma, 5'inci sıraya yükselirken, 25 puanlı Parma ise 12'nci sırada kaldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 07:17 Kaynak: AA

Spor
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