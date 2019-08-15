Son Dakika Haberleri: Roma, Cengiz Ünder'in sözleşmesini yeniledi
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Roma, Cengiz Ünder'in sözleşmesini yeniledi

24 dakika önce

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Roma'da milli futbolcu Cengiz Ünder'in sözleşmesinin 2023 yılına kadar uzatıldığı açıklandı.

Roma, Cengiz Ünder'in sözleşmesini yeniledi, System.String[]
İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Roma'da milli futbolcu Cengiz Ünder'in sözleşmesinin 2023 yılına kadar uzatıldığı açıklandı.
Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, 2017 yılında Roma'ya transfer olan Cengiz Ünder'in sözleşmesinin yenilendiği belirtildi. Cengiz Ünder'in yeni sözleşmesi 30 Haziran 2023'e dek uzatıldı.

Kulüp açıklamasında sözlerine yer verilen sportif menajer Gianluca Petrachi, "Bu yenilemeyi çok güçlü şekilde istedik çünkü Cengiz'i saf bir yetenek olarak görüyoruz. Önümüzdeki yıllarda takıma teknik bakımdan büyük katkı sağlayacağına ve buranın, onun gelişimini sürdürebileceği, potansiyelini tam olarak göstereceği yer olduğuna eminiz." ifadelerini kullandı.
Cengiz Ünder de sözleşme yenilemekten duyduğu memnuniyeti vurgulayarak, "Roma'ya 2 yıl önce geldim ve günden güne bu şehre, bu renklere ve taraftarlara daha da bağlandım. Benim için mutlu bir an. Roma'da oynamaya devam etme hayalimi gerçekleştirdiği için kulübüme teşekkür ediyorum." açıklamasını yaptı.

22 yaşındaki milli futbolcu, 2 sene önce geldiği Roma'da 65 maçta forma giydi ve 14 gol attı.
Cengiz Ünder, Roma, Spor

Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 02:57 Kaynak: AA
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Roma, Cengiz Ünder'in sözleşmesini uzattı
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