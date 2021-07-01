Roma çeşmesinin yanında bin yıllık iskelet bulundu - Son Dakika

Roma çeşmesinin yanında bin yıllık iskelet bulundu

Yerleşim alanındaki kazılarda ilk iskelet bulundu

ADIYAMAN - Adıyaman'ın Perre Antik Kent'te bulunan Roma çeşmesi etrafındaki evlerin yıkılmasıyla başlanan kazı çalışmalarında bin yıllık iskelet bulundu. Bin yıllık iskeletin yanında ise çanak bulundu.

Kommagene Uygarlığının 5 büyük kentinden biri olan Perre Antik Kent'te bulunan Roma çeşmesi etrafındaki evler geçtiğimiz yıl kamulaştırma yapılarak yıkılmıştı.

Adıyaman merkez Örenli Mahallesi'nde yer alan Perre Antik Kent'te bulunan Roma çeşmesi etrafındaki evlerin yıkılmasıyla birlikte 2 dönümlük alanda başlatılan kazı çalışmalarının 40. gününde bir mezar ile karşılaşıldı. Açılan mezarda bin yıl öncesine ait olan ve sırt üstü konulan bir erkek iskeleti bulundu. Mezar içerisinde yapılan incelemelerde iskeletin hemen yan kısmına konulmuş bir adet çanağa da rastlandı. Doğu ve batı uzantılı olarak gömülen ve kazı çalışmaları esnasında çıkan bin yıllık iskeletin yerleşim alanında bulunan ilk iskelet olduğu öğrenildi.

Bulunan iskelet ve çalışmalarla ilgili bilgi veren Adıyaman Müze Müdürü Mehmet Alkan, "Komagene'nin 5 büyük kentinden biri olan Perre Antik Kentindeyiz. Bu Perre Antik Kent'te Roma çeşmesinin hemen yanı başında yerleşim yerinin olduğu yerde kazı yaptık. Yaklaşık 40 gündür süren kazılarda mimari parçalar, kanal yapıları ve büyük blok taşlar ortaya çıktı. Bu blok taşlarının arasında ise bugün ilginç olan bir mezar yapısı tespit edildi. Bu mezar yapısında ise sırt üstü uzanmış bir erkek iskelet bulunmakta. Bu iskeletin yanında ise bir çanak bulunmaktadır. Bu çanak yapısına baktığımızda ise Bizans dönemine aittir. Yaklaşık bin yıllık bir çanak olduğu tespit edildi. Burada bunu ilginç kılan nokta ise yerleşim alanında 40 gündür süren kazılarda ilk kez bir mezar yapısına denk geldik. Sırt üstü bir şekilde gömülmüş. Doğu- batı uzantılı bir şekilde gömülmüş. Çanaklar bir ölü hediyesi olarak sunuluyor" diye konuştu.