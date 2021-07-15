Roma'da 15 Temmuz fotoğraf sergisi açıldı - Son Dakika

İtalya'nın başkenti Roma'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla fotoğraf sergisi açıldı.

Türkiye'nin Roma Büyükelçiliği Kültür ve Tanıtma Müşavirliği ve Basın Müşavirliğinin katkılarıyla 15 Temmuz 2016'daki başarısız darbe girişimiyle ilgili fotoğraf sergisinin açılışı yapıldı.

Kültür ve Tanıtma Müşaviri Haluk Söner ile Basın Müşaviri Murat Pazarbaşı'nın ev sahipliği yaptığı serginin açılışında, 15 Temmuz şehitleri anısına bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Serginin açılışını, Türkiye'nin Roma Büyükelçisi Ömer Gücük ve Vatikan Büyükelçisi Lütfullah Göktaş, birlikte kurdele keserek yaptı.

Açılışta konuşma yapan Gücük, sergiyi düzenleyen Kültür ve Tanıtma Müşavirliği ile Basın Müşavirliğine teşekkür ederek, "Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) yurt dışı yapılanmasıyla mücadelede, yabancı muhataplarımız ve bulunan ülkedeki kamuoyunun doğru ve sağlıklı bilgilendirmeleri öncelikli konuların başında gelmektedir. Yurt dışında terör örgütüyle ilgili farkındalığın daha da arttırılmasında destekleyici enformasyon faaliyetlerinin büyük önemi var." dedi.

Gücük, görsel iletişimin gücü ve önemine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Bugün açılışını yaptığımız serginin de 15 Temmuz 2016'da Türkiye'de yaşanan hain darbe girişiminin bazen kelimelere dökmekte zorlanılan vahametinin İtalyan kamuoyu nezdinde idrakine katkı sağlayacağına yürekten inanıyorum. Bu vesileyle 15 Temmuz darbe girişimine karşı, demokrasimizin savunulması pahasına hayatlarını feda eden şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyor, 15 Temmuz'da maruz kaldıkları saldırılar sonucu sakatlanan vatandaşlarımızı, şehit ve gazilerimizi saygıyla anıyorum."

Kısa video gösterimi yapılan açılışın ardından büyükelçiler ve konuklar sergiyi gezdi.