Son Dakika Haberleri: Roma'da 2. Dünya Savaşı'ndan Kalma Bomba Bulundu

Roma'da 2. Dünya Savaşı'ndan Kalma Bomba Bulundu

1 saat önce

- Roma'da 2. Dünya Savaşı'ndan kalma bomba bulunduROMA - İtalya'nın başkenti Roma'daki Ciampino Havaalanı'nda İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma bomba bulundu.

Roma'da 2. Dünya Savaşı'ndan Kalma Bomba Bulundu, System.String[]
- Roma'da 2. Dünya Savaşı'ndan kalma bomba bulundu

ROMA - İtalya'nın başkenti Roma'daki Ciampino Havaalanı'nda İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma bomba bulundu.
Başkent Roma'daki ikinci uluslararası havaalanı olan Ciampino'da İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma 3 bomba bulundu. Bombaların Ciampino Havaalanı'nın 200 numaralı apronunda yürütülen bir çalışma esnasında bulunduğu aktarıldı. Uçuşların askıya alındığı havaalanı, yapılan çalışmaların ardından dün geç saatlerde tekrar açıldı. Bomba imha uzmanları asfaltın altındaki bombaları çıkararak, güvenli bir şekilde havaalanı dışına taşıdı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 12:14 Kaynak: İHA

İtalya, Roma, Güncel
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