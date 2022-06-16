Roma'da çöp arıtma tesisindeki yangın kontrol altına alındı - Son Dakika
Üye Girişi

Roma'da çöp arıtma tesisindeki yangın kontrol altına alındı

16.06.2022 14:42

- Roma'da çöp arıtma tesisindeki yangın kontrol altına alındı İtalya'nın başkenti Roma'da bulunan Malagrotta çöp arıtma tesisinde dün akşam saatlerinde çıkan yangın kontrol altına alındı.

- Roma'da çöp arıtma tesisindeki yangın kontrol altına alındı

ROMA - İtalya'nın başkenti Roma'da bulunan Malagrotta çöp arıtma tesisinde dün akşam saatlerinde çıkan yangın kontrol altına alındı.

İtalya'nın başkenti Roma'da bulunan Malagrotta çöp arıtma tesisinde dün akşam saatlerinde yangın çıktı. Roma İtfaiyesi, 60'tan fazla itfaiye görevlisinin dün akşamdan bu yana süren çalışmalarının ardından yangının kontrol altına alındığını açıkladı. Yetkililer bölgede oluşan yoğun duman nedeniyle çevredeki anaokullarının kapatılması gerektiğini belirtti. Roma Belediye Başkanı Roberto Gualtieri ise durumu "acil durum" olarak nitelendirdi.

Polis yangınla ilgili inceleme başlatırken, yetkililer Roma'nın çöplerinin gönderilebileceği diğer arıtma tesislerini belirlemek için görüşmeler yapıldığını açıkladı. Yetkililer ayrıca, bölge sakinlerine pencerelerini 48 saat kapalı tutmaları ve bölgede üretilen yiyecekleri tüketmemeleri tavsiyesinde bulundu.

Roma'da çöp arıtma tesisindeki yangın kontrol altına alındı
Roma'da çöp arıtma tesisindeki yangın kontrol altına alındı
Roma'da çöp arıtma tesisindeki yangın kontrol altına alındı
Roma'da çöp arıtma tesisindeki yangın kontrol altına alındı

YORUMLAR
500
Almanya, Fransa, İtalya ve Romanya liderleri, Ukrayna'nın başkenti Kiev ve çevresini ziyaret etti Almanya, Fransa, İtalya ve Romanya liderleri, Ukrayna'nın başkenti Kiev ve çevresini ziyaret etti Bayrampaşa'da evde rehin alınanlar kurtarıldı Bayrampaşa'da evde rehin alınanlar kurtarıldı
Kaynak: İHA

İtalya, Roma, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Roma'da çöp arıtma tesisindeki yangın kontrol altına alındı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
14:44 Türkiye Futbol Federasyonu'nun yeni başkanı Mehmet Büyükekşi kimdir? İşte hakkındaki tüm bilgiler
14:42 Terörist başı Öcalan'a destek yürüyüşünde polise yumruk atan DBP'li Saliha Aydeniz'in fezlekesi Meclis'e gidiyor
14:40 Putin şimdi de gözünü kutup bölgesine dikti! Arktik bölgesinde askeri üslerin inşası başladı
14:25 CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, katıldığı toplantıda Bülent Arınç'ın elini sıkmadı!
14:22 Son dönemde aldığı eleştiriler hakkında konuşan Hakan Ural: Ölümü göze aldım
14:08 Son halini paylaşan Sertab Erener'e yorum yağdı! "Hülya Avşar'ın kızı Zehra Çilingiroğlu zannettim"
13:53 Genel Sağlık Sigortası prim borçlarına af kapıda! 5 bin TL ve altındaki borçlar silinecek
13:35 Ebru Şallı, leopar desenli mayosuyla fotoğraf paylaştı, takipçileri mest oldu!
13:26 ABD'li adamdan ilginç iddia! Ne olduğu belirlenemeyen canlı, adamı nehirden karaya kadar kovaladı
13:22 Fenerbahçe'den transfer hamlesi! Yeni hedef Willian Arao
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.06.2022 15:00:16. #1.11#
SON DAKİKA: Roma'da çöp arıtma tesisindeki yangın kontrol altına alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement