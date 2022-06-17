Roma'da çöp arıtma tesisindeki yangın kontrol altına alındı - Son Dakika
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Roma'da çöp arıtma tesisindeki yangın kontrol altına alındı

17.06.2022 00:58
Roma'da çöp arıtma tesisindeki yangın kontrol altına alındı

İtalya'nın başkenti Roma'da bulunan Malagrotta çöp arıtma tesisinde dün akşam saatlerinde çıkan yangın kontrol altına alındı.

İtalya'nın başkenti Roma'da bulunan Malagrotta çöp arıtma tesisinde dün akşam saatlerinde çıkan yangın kontrol altına alındı.

İtalya'nın başkenti Roma'da bulunan Malagrotta çöp arıtma tesisinde dün akşam saatlerinde yangın çıktı. Roma İtfaiyesi, 60'tan fazla itfaiye görevlisinin dün akşamdan bu yana süren çalışmalarının ardından yangının kontrol altına alındığını açıkladı. Yetkililer bölgede oluşan yoğun duman nedeniyle çevredeki anaokullarının kapatılması gerektiğini belirtti. Roma Belediye Başkanı Roberto Gualtieri ise durumu "acil durum" olarak nitelendirdi.

Polis yangınla ilgili inceleme başlatırken, yetkililer Roma'nın çöplerinin gönderilebileceği diğer arıtma tesislerini belirlemek için görüşmeler yapıldığını açıkladı. Yetkililer ayrıca, bölge sakinlerine pencerelerini 48 saat kapalı tutmaları ve bölgede üretilen yiyecekleri tüketmemeleri tavsiyesinde bulundu. - ROMA

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Kaynak: İHA

İtfaiye, İtalya, Roma, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Roma'da çöp arıtma tesisindeki yangın kontrol altına alındı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Roma'da çöp arıtma tesisindeki yangın kontrol altına alındı - Son Dakika
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