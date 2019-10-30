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Roma'da cumhuriyet bayramı resepsiyonu

1 saat önce

Roma'da Cumhuriyet Bayramı resepsiyonuEsma Çakır, Roma (DHA) - Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 96'ncı yıl dönümü, Türkiye'nin Roma Büyükelçiliği'nde de kutlandı.

Roma'da Cumhuriyet Bayramı resepsiyonu

Esma Çakır, Roma (DHA) - Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 96'ncı yıl dönümü, Türkiye'nin Roma Büyükelçiliği'nde de kutlandı. Büyükelçilik rezidansında dün akşam düzenlenen resepsiyona, iş, sanat, siyaset ve diplomasi dünyasından çok sayıda davetli katıldı.

Konuklar, Türkiye'nin Roma Büyükelçisi Murat Salim Esenli ve eşi Evren Esenli ile Büyükelçilik Müsteşarı Özgür Yavuzer tarafından karşılandı. İstiklal Marşı ve İtalya Milli Marşı 'İtalya'nın Kardeşleri'nin (Fratelli d'Italia) okunmasının ardından Büyükelçi Esenli davetlilere hitaben kısa bir konuşma yaptı ve yoğun katılımdan duyduğu memnuniyeti ifade etti. Büyükelçi Esenli daha sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajını okudu.

Resepsiyonda konuklara, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin katkılarıyla Gaziantep mutfağına has 40'a yakın çeşit yiyecek ikram edildi. Belediyenin mutfak koordinatörü, milli aşçı Doğa Çitçi yönetimindeki ekibin hazırladığı yiyecekler büyük beğeni topladı.

TÜRKİYE, CUMHURİYET DÖNEMİNDEKİ KAZANIMLARINI KORUMA KONUSUNDA KARARLI

Öte yandan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın basın danışmanıyken Türkiye'nin Vatikan Büyükelçiliği'ne atanan Lütfullah Göktaş da ilk kez 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resepsiyonuna ev sahipliği yaptı.

Pazartesi akşamı düzenlenen resepsiyonda konuşan Büyükelçi Göktaş, bundan büyük mutluluk duyduğunu ifade ederek, Türkiye'nin, Cumhuriyet dönemindeki kazanımlarını koruma konusunda kararlı olduğunu söyledi. Türkiye'nin zorlu bir coğrafyada yer aldığını belirten Göktaş, Barış Pınarı Harekatı'na da değinerek, bu operasyonun uluslararası hukuka uygun olduğunu vurguladı. Lütfullah Göktaş, köken, din, ırk ayrımı yapmaksızın herkese kapılarını açtıklarını ve 3 milyon 600 bin Suriyeliyi ağırladıklarını da ekledi. Türkler olarak, bu farklılıkları birer zenginlik kaynağı olarak gördüklerini dile getiren Göktaş, bu nedenle de Vatikan'ın barışı ve insani değerlere dayalı kardeşlik anlayışını savunmasını takdir ettiklerini söyledi.

Roma'da cumhuriyet bayramı resepsiyonu

29 ekim cumhuriyet bayramı, Türkiye, Roma, DHA, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.10.2019 11:13 Kaynak: DHA
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