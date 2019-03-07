Son Dakika Haberleri: Roma'da Di Francesco ile Yollar Ayrıldı

Roma'da Di Francesco ile Yollar Ayrıldı

12 dakika önce

Milli futbolcu Cengiz Ünder'in de forma giydiği İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Roma'da teknik direktör Eusebio Di Francesco ile yollar ayrıldı.

Roma'da Di Francesco ile Yollar Ayrıldı, System.String[]
Milli futbolcu Cengiz Ünder'in de forma giydiği İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Roma'da teknik direktör Eusebio Di Francesco ile yollar ayrıldı.

Geçen sezon yarı final oynadığı UEFA Şampiyonlar Ligi'ne son 16 turunda veda eden Roma'da Di Francesco dönemi bitti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 2017'nin haziran ayından beri takımı çalıştıran 49 yaşındaki İtalyan teknik adamın görevine son verildi.

Futbolculuk kariyerinde 1997'den 2001'e kadar Roma forması giyen Di Francesco'nun, 30 Haziran 2020 tarihine kadar sözleşmesi bulunuyordu.

Roma, milli futbolcu Cengiz Ünder'i Di Francesco döneminde transfer etmişti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 09:31 Kaynak: AA

Spor
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